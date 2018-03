ORF III am 21. Oktober: Gazprom & Co. - Doku-Themenabend Energie

Wien (OTS) - Um Zustand und Zukunft des Energiemarktes, vor allem des natürlichen Rohstoffs Erdöl, dreht sich am Montag, dem 21. Oktober 2013, alles im Hauptabend von ORF III: Um 20.15 Uhr startet der zweite Programmabend zum Thema mit der Dokumentation "Das Gazprom-Imperium". Im geostrategischen Kampf um die Vormachtstellung auf dem Energiemarkt stellt das russische Unternehmen Gazprom die gefährlichste Waffe des Kremls dar. Nach dem Sturz des Sowjetregimes konnte sich Russland durch seine Erdöl- und Erdgasvorkommen weltpolitischen Einfluss und eine Machtposition sichern. Die Dokumentation hat sich in der Welt von Gazprom umgesehen.

Ab 21.50 Uhr zeigt ORF III die letzten beiden Teile der vierteiligen Dokumentationsreihe "Das Erdöl-Kartell: Das Geheimnis der 7 Schwestern". Dabei geht es um die Machenschaften der sieben größten Ölgesellschaften der Welt, die an einem Jagdwochenende im Jahr 1928 den Rohstoff-Reichtum der Welt heimlich untereinander aufteilen. Die sogenannten "7 Schwestern" sind auch heute noch weltweit aktiv und bestimmen, welchen Preis die Konsumentinnen und Konsumenten für das schwarze Gold zu zahlen haben. Ein Film über die Geschichte des Öls und die damit verbundene Ausbeutung.

Die anschließende Dokumentation "Gas-Monopoly" beleuchtet um 23.35 Uhr die Abhängigkeit Mitteleuropas in Sachen Erdgas. Der Film fragt, wie wir an das Gas kommen, das wir so notwendig haben. Wer versorgt uns in naher Zukunft auf welchen Transportwegen: russische Staatsmonopolisten, kaspische Potentaten oder iranische Mullahs? Der Film stellt die einfachsten Fragen und stößt auf die schmutzigsten Deals, bei denen es um Milliarden geht. Die Reise des Filmemachers Martin Leidenfrost beginnt und endet in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at