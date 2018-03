ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Erste-Liga-Spiels SV Horn - SC Austria Lustenau

Am 21. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 21. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels SV Horn - SC Austria Lustenau um 18.25 Uhr sowie die Höhepunkte vom Ironman Austria um 17.15 Uhr, aus der 12. Runde der tipp3-Bundesliga um 20.25 Uhr und von Tag drei der Crocodile Trophy um 23.10 Uhr.

Horn ist Vorletzter in der Tabelle und braucht dringend Punkte, um den Abstand zum Letzten Parndorf zu vergrößern. In der 12. Runde musste Horn daheim eine 1:2-Niederlage gegen Hartberg einstecken. Austria Lustenau wird gegen den Nachzügler aber voll auf Sieg spielen. Nur so können die Vorarlberger an der Tabellenspitze dranbleiben. Kommentator ist Mathias Eßmeister.

ORF SPORT + bringt in dieser Zusammenfassung die Höhepunkte von den Begegnungen der 12. Runde der tipp3-Bundesliga. Es treffen FC Admira Wacker Mödling - SV Scholz Grödig, SV Josko Ried - FK Austria Wien, FC Red Bull Salzburg - FC Wacker Innsbruck, RZ Pellets WAC - SC Wiener Neustadt und SK Rapid Wien - SK Puntigamer Sturm Graz aufeinander.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 18. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

