Schönborn: Evangelisierung bleibt Hauptaufgabe bei Kirchenreform

Wiener Erzbischof feierte mit 1.500 Delegierte im Stephansdom Messe zum Abschluss der 4. Diözesanversammlung

Wien, 19.10.13 (KAP) Die Weitergabe des Evangeliums ist und bleibt die zentrale Aufgabe bei allen Reformbestrebungen in der Kirche. Dieses Resümee zog Kardinal Christoph Schönborn bei der abschließenden Eucharistiefeier im Rahmen der 4. Wiener Diözesanversammlung am Samstag im Stephansdom. Damit dies methodisch gelingen könne, brauche es den Blick auf die Schriften des Neuen Testaments. "Wir können nur evangelisieren, wenn wir bereit sind zu empfangen" - dies sei die Grunderfahrung der Apostel gewesen, die dauerhaft gültig bleibe, führte der Wiener Erzbischof aus.

Der Wiener Erzbischof ging bei seiner Predigt auch auf die immer wieder artikulierte Sorge ein, dass künftig eine flächendeckende Feier der Eucharistie nicht mehr möglich sein könnte. Demgegenüber müsse festgehalten werden, "dass es bei uns im weltweiten Vergleich die meisten Eucharistiefeiern gibt", so der Kardinal. Wichtiger als das flächendeckende Angebot sei die Haltung: "Sehnen wir uns nach dem Brot des Lebens und dem Kelch des Heiles und wird der Herr diese Sehnsucht stillen können? Das ist die entscheidende Frage".

Die Messe war Höhepunkt und Abschluss der bislang vierten Diözesanversammlung im Rahmen des Entwicklungsprozesses der Erzdiözese Wien. Ziele dieser bis zum Jahr 2022 angelegten Reform ist es, die missionarische Dynamik der Kirche in Wien zu stärken und dafür zeitgemäße und schlankere kirchliche Strukturen zu schaffen.

Die am Samstag zu Ende gegangene Diözesanversammlung diente der offenen Aussprache und Orientierung während des groß angelegten kirchlichen Veränderungsprozesses. Rund 1.500 Delegierte nahmen an der Versammlung teil, "wo der Friede Christi oft spürbar war", so Kardinal Schönborn am Beginn der Messe.

Diözesanleitung sieht Reformprozess auf richtigem Weg

Die zahlreichen Gespräche und Rückmeldungen der rund 1.500 Delegierten bei der 4. Wiener Diözesanversammlung sind "eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind". So lautet das Resümee von Generalvikar Nikolaus Krasa und von Pastoralamtsleiterin Veronika Prüller-Jagenteufel unmittelbar nach Ende der dreitägigen Versammlung am Samstag im Gespräch mit Medienvertretern. Es sei klar geworden, dass sich die Erzdiözese bei ihrem Reformprozess "noch in der Anfangsphase" befinde. Dadurch, dass auch Meinungsverschiedenheiten Platz gehabt hätten, sie die Vielschichtigkeit des Reformvorhabens insgesamt ausgewogen zur Sprache gekommen, so Krasa.

Möglich, aber nicht zwingend notwendig ist nach Meinung von Krasa und Prüller-Jagenteufel eine eigene Diözesansynode im Zuge der Reform. Beide verwiesen dabei auf die Aussage von Kardinal Schönborn, dass die Diözesanleitung die bald stattfindenden Diözesansynoden in Trier sowie in Bozen-Brixen aufmerksam verfolgen werde, um danach zu entscheiden, ob dies auch für Wien in Frage komme. Zu bedenken dabei sei, dass eine Synode "die breiteste Form der Beratung für den Bischof" ist, jedoch innerhalb eines "engeren Korsetts".

