Mit Glitzer, Glanz und Glamour zog gestern Abend die Ausstellung GLAM! ins LENTOS Kunstmuseum ein

Die Schau, die die Geschichte des Glam Rock erzählt, ist nach Liverpool und Frankfurt nun auch in Linz zu sehen.

Linz (OTS) - Dass Glam ein Ausdruck eines Lebensgefühls der 1970er Jahre war, wurde bei der gestrigen Eröffnung deutlich: Mehr als 400 Personen begaben sich auf eine Zeitreise und tauchten in die Glam-Ära ein, die einen vielfältigen Einfluss auf bildende Kunst, Film, Fotografie und Mode hatte.

LENTOS Direktorin Stella Rollig betonte mit Stolz und Freude, dass es sich bei der Ausstellung um ein von der EU unterstütztes Kooperationsprojekt mit der Tate Liverpool und der Schirn Kunsthalle in Frankfurt handelt.

Der Kurator Darren Pih aus Liverpool führte thematisch in die Schau ein, bevor er an die britische Botschafterin H.E. Susan le Jeune d'Allegeershecque CMG übergab, die herzliche Grußworte überbrachte. Der Vizebürgermeister und Kulturreferent der Stadt Linz, Erich Watzl, erklärte die Ausstellung schließlich offiziell für eröffnet.

Extra aus Köln kam die Künstlerin Katharina Sieverding angereist, deren Arbeit Transformer einen wichtigen Part in der Ausstellung einnimmt.

An einer Stylingstation hatten die Gäste die Möglichkeit, sich "glammen" zu lassen und auf einer Bühne, dem Glamstar, konnte zu passender Musik selbst performt werden.

Ebenfalls eröffnet wurde die Ausstellung Intro: desiderio von Luisa Kasalicky, für die die in Wien lebende Künstlerin erstmals für ein Museum eine ihrer jüngsten Lichtkompositionen entwickelte. Die ortspezifische Installation hinter der eine technisch ausgeklügelte Komposition steht, fordert die Sinne der BetrachterInnen heraus und lädt zu einem geheimnisvollen Spiel mit Illusionen.

Bis 2. Februar 2014 können beide Ausstellungen im LENTOS besichtigt werden.

