Walser zu Regierungsverhandlungen: "Die SPÖ fällt im Liegen um!"

Grüne erinnern an die Versprechungen im Wahlkampf

Wien (OTS) - "Die SPÖ bezeichnet im Wahlkampf die Gemeinsame Schule als Koalitionsbedingung und fällt jetzt schon vor Beginn der Verhandlungen im Liegen um", reagiert Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, empört auf die Aussagen des SPÖ-Bildungssprechers Elmar Mayer in den "Vorarlberger Nachrichten".

Der Grüne Bildungssprecher erinnert Mayer an dessen Aussagen während des Wahlkampfes: ,Wir haben auf dem Bundesparteitag den eindeutigen Beschluss gefasst, dass die Gemeinsame Schule spätestens 2018 verwirklicht sein soll', so Mayer in den "Vorarlberger Nachrichten" vom 4. September 2013: ,Das ist eine unabdingbare Forderung.' Bei den Koalitionsverhandlungen werde es zum Bildungskapitel daher ,nur dann einen Konsens geben können, wenn das Teil einer Vereinbarung ist'. Heute heißt es zur Einführung der Gemeinsamen Schule: ,Mit Bedingungen hält sich Mayer zum Verhandlungsauftakt zurück. Aber er sei ,zuversichtlich' und hoffe auf den Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer.'

Walser: "Man kann ja auch den Bock zum Gärtner machen. Ausgerechnet von den Konservativen ein Engagement für die Gemeinsame Schule und die Umsetzung sozialdemokratischer Forderungen zu erwarten, ist bestenfalls ein frommer Wunsch, eher aber ist es eine Dreistigkeit, um von der eigenen Untätigkeit und dem eigenen Versagen abzulenken. Diese Art Politik zu machen, ist verantwortlich dafür, dass die Glaubwürdigkeit aller Politiker und Politikerinnen leidet. Ich kann nur den Kopf schütteln."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at