FPÖ: Obermayr mahnt größere Ernsthaftigkeit bei THIP-Verhandlungen ein

Gespräche zur EU-USA-Freihandelszone nach Inhalten, nicht nach Terminen orientieren!

Wien (OTS) - "Es ist kein Zufall, wenn Italiens Regierungschef Letta nach einem Treffen mit US-Präsident Obama Eile bezüglich des Abschlusses der THIP-Verhandlungen artikuliert", betont der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr. "Ich halte fest, das für mich und die FPÖ nicht künstlich erzeugter Termindruck das entscheidende Kriterium eines so weitreichenden Verhandlungsprozesses sein darf, sondern zu allererst auf die Inhalte und die Wahrung europäischer Interessen zu achten ist."

"Es kann nicht sein", so Obermayr weiter, "dass es bis heute keinerlei Anzeichen einer ernstzunehmenden europäischen Verhandlungsposition noch Berichte über die bisherigen Gespräche gibt, man aber präventiv schon einmal aufs Gaspedal steigt. Das Versprechen, beidseits des Atlantiks hunderttausende neue Arbeitsplätze zu schaffen, klingt ambitioniert, ohne sie ermöglichende Rahmenbedingungen werden es aber theoretische Arbeitsplätze bleiben. Denn gerade, was diese Rahmenbedingungen angeht, sind zwar zahlreiche US-Forderungen bekannt, aber keinerlei Vorhaben der EU-Verhandler, die sich etwa mit den Knackpunkten Landwirtschaft und Arbeitsmarkt auseinander setzen. So ist zwar nachvollziehbar, wenn Herr Letta, mutmaßlich aus Prestigegründen, den Verhandlungsabschluss noch in der italienischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2014 unterbringen will. Es geht für Europa in diesem Verhandlungsprozess aber um sehr viel mehr als das persönliche Renommee eines italienischen Ministerpräsidenten."

