Bis zu 776.000 sahen die erste "Große Chance"-Live-Show

Die ersten fünf Halbfinalisten stehen fest

Wien (OTS) - Trio Piller, Annemarie Putz, Kaiser Franz Josef, Thomas David und Philip Berto schafften am 18. Oktober 2013 bei der ersten "Die große Chance"-Live-Show den Einzug ins Halbfinale - und bis zu 776.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren via ORF eins mit dabei. Die Auftritte der Talente wollten sich um 20.15 Uhr im Durchschnitt 646.000 (Marktanteil: 28 Prozent) nicht entgehen lassen. Die Entscheidung verfolgten um 23.00 Uhr durchschnittlich 603.000 (Marktanteil 37 Prozent).

43 Prozent Marktanteil bei den Jungen

Besonders groß war das Interesse an der ersten Live-Show beim jungen Publikum. Bei den 12- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil bei den Performances bei 38 Prozent. Bei der Entscheidung waren 43 Prozent mit dabei. Bei den 12- bis 49-jährigen waren es 37 Prozent bei den Darbietungen und 42 Prozent beim Voting.

Trio Piller, Annemarie Putz, Kaiser Franz Josef, Thomas David und Philip Berto sichern sich die ersten drei Tickets fürs Finale

Zehn Talente wollten gestern beim Live-Auftakt des ORF-eins-Events den Sprung in die nächste Runde schaffen. Und spannend blieb es bis zum Schluss, denn nur fünf von ihnen erhielten das Ticket fürs Finale am 9. November, bei dem es um den Gewinn von 100.000 Euro geht. Nach dem Publikumsvoting standen Trio Piller, Annemarie Putz, Kaiser Franz Josef und Thomas David als Finalisten fest. Den fünften Platz, der mittels Speedvoting unter den Juryfavoriten vergeben wurde, sicherten sich schließlich noch Philip Berto.

Thomas David nach dem Semifinaleinzug: "Es ist super, dass ich weiter bin, einfach der Wahnsinn. Es freut mich sehr, dass meine Lieder beim Publikum gut ankommen. Man muss einfach an sich glauben und darf auch hoffen, dass man eine Runde weiter kommt. Bei meiner nächsten Nummer möchte ich, dass sie noch tiefer unter die Haut geht." Überwältigt waren auch Kaiser Franz Josef: " Es ist wundervoll, wenn man sieht, dass einen die Leute mögen. Wir schenken ihnen Liebe und Rock. Wir wollen, dass die Leute einen großen Einblick in unser Musikrepertoire bekommen, und deswegen sind wir froh, dass wir noch einmal alles geben können." Ebenfalls über ihren Aufstieg ins Semifinale freute sich Annemarie Putz: "Ich bin sehr zufrieden mit meinem Auftritt und freue mich sehr, dass ich weiter bin. Ich werde mich weiter gut vorbereiten und es wird auch beim nächsten Mal wieder etwas Klassisches werden." Glücklich zeigten sich auch das Trio Piller:

"Wir sind sehr, sehr zufrieden und danken dem Publikum und auch der Jury, dass wir so weit gekommen sind. Vor der Live-Show waren wir sehr nervös, aber wir haben Stärke und Emotionen gezeigt, und das hat die Menschen und die Jury glücklich gemacht. Wir sind bereit fürs Semifinale und wollen überraschen. Das Publikum soll wieder Spaß haben." Als Letzter schaffte auch Philip Berto den Einzug ins Semifinale und freute sich: "Mir geht es jetzt sehr gut, ich bin mehr als zufrieden, denn ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Ich habe noch keinen genauen Plan, wie ich mich genau wie vorbereiten werde, aber meine Frau ist eine sehr gute Unterstützung und wir werden uns etwas Besonderes überlegen."

Am nächsten Freitag, dem 25. Oktober, gehen zehn weitere Talente bei der zweiten Live-Show ins Rennen um die fünf letzten Halbfinalplätze.

Halbfinale am 2. und Finale am 8. November in ORF eins

Im Semifinale kämpfen am Samstag, dem 2. November, die besten zehn Acts um den Einzug ins Finale am 8. November, in dem unter den letzten fünf der Sieger und damit der Gewinner von 100.000 Euro gekürt wird. Die Ermittlung der fünf Finalplätze erfolgt auf die gleiche Weise wie in den beiden Recall-Shows. Im Finale wird die Jury jeden Auftritt kommentieren, in die Entscheidung aber nicht mehr aktiv eingreifen, diese trifft einzig und allein das Publikum mittels Televoting.

Backstage beim ORF-eins-Event und Tickets für die Live-Shows

Auf Tuchfühlung mit Österreichs Talenten - begleitend zu den Live-Shows bietet ORF-Backstage - wie auch schon mit großem Erfolg bei den ersten beiden Staffeln - die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der "Großen Chance" zu werfen und die auftretenden Talente bei ihren Proben im größten Fernsehstudio des Landes zu erleben. Alle Infos zu den Spezialführungen und auch zu einem eigenen "Die große Chance"-Kindergeburtstag sind unter backstage.ORF.at abrufbar. Wer bei einer der Live-Sendungen im Studio dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Live-Shows zu erwerben.

"Die große Chance" online

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidaten, Moderatoren und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet.

Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

