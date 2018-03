Winterpalais: 8.112 Besucherinnen und Besucher am ersten Tag

Neuer Ausstellungsort des Belvedere im Herzen Wiens sorgt für Besucherrekord

Wien (OTS) - 8.112 Besucherinnen und Besucher, davon sogar 1.000 in der ersten Stunde, nutzten bereits am ersten Tag nach der Wiedereröffnung die Gelegenheit, die ehemalige Residenz des Prinzen Eugen von Savoyen in ihrer Pracht zu bewundern. "Der neue Ausstellungsort im Herzen Wiens ist eine barocke Sehenswürdigkeit von internationalem Rang. Es freut mich natürlich außerordentlich, dass wir am gestrigen Jubiläumstag - wir feierten den 350. Geburtstag des Prinzen - so viele Interessierte in der Himmelpfortgasse begrüßen durften. Mit der Eröffnungsausstellung Prinz Eugen von Savoyen - 350 Jahre steht der ehemalige Hausherr im Fokus: seine Biografie, die Baugeschichte des Palais sowie die militärischen Verdienste. Ausgewählte Objekte verschiedenster Gattungen fügen sich in die bestehende Struktur der Prunkräume ein und unterstreichen diese. Einerseits werden der persönliche Werdegang sowie die familiäre Herkunft des Prinzen Eugen veranschaulicht, anderseits gibt der baugeschichtliche Teil Aufschlüsse über das ursprüngliche Aussehen des Palais im Inneren", zeigt sich Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere, erfreut über den Besucheransturm.

Einst für den Hausherrn als prachtvoll ausgestattetes Wohn- und Repräsentationspalais errichtet, im 18. Jahrhundert von Kaiserin Maria Theresia erworben, bald für die Hofkammer und dann als Finanzministerium genutzt, wird das Stadtpalais wieder zu einem Ort für Kunst und Kultur. Mit der Eröffnung des neuen und vierten Ausstellungsortes des Belvedere sind die bedeutendsten Säle des Paradeappartements des Prinzen Eugen von Savoyen seit dem gestrigen Tag, dem 18. Oktober 2013, der Öffentlichkeit zugänglich. Aufbauend auf dem historischen Erbe und dem umfassenden Wirken des Weltbürgers, soll durch Wechselbeziehungen zwischen Stadt- und Gartenpalast -Winterpalais und Schloss Belvedere -, die nach mehr als 260 Jahren wieder zusammengeführt wurden, ein weiterer bedeutender Kunststandort im Zentrum Wiens etabliert werden.

Zum Geburtstag des Prinzen

OPEN HOUSE

im Winterpalais

18. bis 20. Oktober 2013

jeweils von 10 bis 18 Uhr

bei freiem Eintritt

Auf Besucherinnen und Besucher wartet ein buntes Jubiläumsprogramm mit barocken Erlebnisstationen, Menuetten zum Mittanzen, historischen Kostümen und vielem mehr.

