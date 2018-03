AVISO 25. & 26.10. Wiener Sicherheitsfest 2013 - Mit Sicherheit für Sie da!

Wien (OTS) - Spektakuläre Vorführungen der Wiener Einsatzorganisationen, Sicherheits-Infos durch ExpertInnen, kulinarische Köstlichkeiten und eine musikalische Darbietung der Stars der Vereinigten Bühnen Wien. All das und noch vieles mehr sorgt am "Wiener Sicherheitsfest" für hervorragende Stimmung und Unterhaltung für die ganze Familie. Am 25. und 26. Oktober 2013 jeweils von 9 bis 18 Uhr am Wiener Rathausplatz.

Spektakuläre Vorführungen von "Blaulicht & Co"

Auf den Spuren von "Kommissar Rex" beweisen Polizeidiensthunde, was sie bei der Verbrecherjagd tatsächlich alles leisten müssen.

Rettungsteams zeigen, worauf es bei Lebensrettung und Erste-Hilfe wirklich ankommt und geben durch spektakuläre Einsatzvorführungen Einblicke in ihre großartige Zusammenarbeit bei oft gefährlichen Einsätzen. Vor Ort können Besucherinnen und Besucher auch den Notarzt-Hubschrauber "Christophorus 9" besichtigen.

Die WEGA, die Einsatzgruppe Alarmabteilung der Wiener Polizei, demonstriert ihren hohen Ausbildungsstand in einer spannenden Leistungsschau.

Rettungshunde, die etwa in Erdbebengebieten eingesetzt werden, zeigen, was sie unter schwierigsten Bedingungen leisten und wie sie ausgebildet wurden.

Die Wiener Blaulichtorganisationen demonstrieren mit modernsten Einsatzfahrzeugen und ihren neuesten Ausrüstungen, dass sie auf Notfälle bestens vorbereitet sind.

Die Sicherheits-Profis der "Helfer Wiens" geben unter anderem Tipps, wie man die eigenen vier Wände sicherer machen und Gefahren vermeiden kann.

Unterhaltsames Programm für Groß und Klein

Am "Wiener Sicherheitsfest" garantiert ein buntes Rahmenprogramm hervorragende Stimmung und Unterhaltung für die ganze Familie. Am Freitag, den 25. Oktober, musizieren Jugendliche unterschiedlichster Nationen gemeinsam unter dem Titel "Fair & Sensible - Musicproject". Österreichs erste Liedermacherband "SOLOzuViert" treten am Samstag auf. Als kultureller Höhepunkt präsentieren um 16 Uhr die Stars der Vereinigten Bühnen Wien Ausschnitte aus den Musicals "Natürlich Blond" und "Elisabeth". Radio Arabella unterhält mit "der besten Musik aller Zeiten".

Erwachsene können sich bei den ExpertInnen der Helfer Wiens, der großen Einsatzorganisationen und der Stadt wertvolle Sicherheits-Tipps holen. Währenddessen haben kleine Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich spielerisch mit dem wichtigen Thema Sicherheit auseinanderzusetzen.

Der Wiener K-Kreis

Getragen wird das "Wiener Sicherheitsfest" von den Organisationen des Wiener K-Kreises, einem weltweit einzigartigen Zusammenschluss von beruflichen und freiwilligen Einsatzorganisationen, Magistratsabteilungen und Dienstleistungsunternehmen. Ob Hochwasserschutz, Trinkwassernetz, Kanalsystem, Strom- und Gasversorgung, Abfallbewirtschaftung, Straßenräumung, Veterinärdienste oder Wiener Linien - um nur einige Beispiele zu nennen: Im K-Kreis finden sich für jede Herausforderung die jeweils richtigen ExpertInnen. Für die Wiener Bevölkerung bedeutet das schlicht: größtmögliche Sicherheit. Die Sicherheit, dass sie im Ernstfall jederzeit auf rasche, hochprofessionelle und top organisierte Hilfe zählen kann.

