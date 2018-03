Locker, flockig, sportlich - Die neuen Sneakers der Marke GORE-TEX® machen kleine Nachwuchssportler zu großen Profis

Feldkirchen/Westerham (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Tanzen, Jonglieren oder den Ball kicken. Jedes Kind hat seine eigene Lieblings-Sportart, in der es oft der Beste sein will. Also wird fleißig geübt, geprobt und um die Wette gespielt - von Stillstand kann da keine Rede sein. Schließlich gilt es die Eltern und Freunde mit dem glanzvollen Auftritt zu beeindrucken. Damit die kleinen Nachwuchsstars bei so viel Dynamik im Rampenlicht nicht ins Schwitzen kommen und gleichzeitig lässig aussehen, ist neben dem Können auch das richtige Schuhwerk wichtig. Sneakers mit GORE-TEX® Technologie sind da genau die richtige Wahl. Sie überzeugen nicht nur durch ihren coolen Look, sondern halten die energiegeladenen Kinderfüße auch dauerhaft trocken und wohltemperiert. Funktionale Styles sind von GORE-TEX® Markenpartnern wie Viking, Ecco, Superfit oder Primigi verfügbar. Mit diesen GORE-TEX® Schuhen ist jedem Kind der Sieg gewiss.

Gekonnt sportlich, gekonnt cool

Die GORE-TEX® Sneakers für Kinder verbinden Lässigkeit mit Sportlichkeit. Im Retro-Stil früherer Basketballschuhe kommt zum Beispiel das Modell 'Lenny' von Lowa. Mit seinen abgesetzten Schnürsenkeln und auffälligen Farbkontrasten aus Schwarz und Petrol, Grau und Rot sowie Anthrazit und Limone ist der Schuh ein absoluter Hingucker. Durch seinen höheren Schaft gibt der Schuh auch den größten Energiebündeln einen stets sicheren Halt. Und das Beste:

Ausgestattet mit der mikroporösen GORE-TEX® Membrane sind die Kinderschuhe atmungsaktiv und gleichzeitig dauerhaft wasserdicht. Feuchtigkeit und Wasser können von außen nicht eindringen, aufgestaute Wärme wird aber gleichzeitig nach außen abtransportiert egal ob drinnen oder draußen: in diesen Schuhen sind Glanzleistungen garantiert.

Der neue Sneaker von Lowa mit GORE-TEX® Produkttechnologie ist ab 79,95 Euro (UVP) im Fachhandel erhältlich. Weitere wasserdichte und atmungsaktive Sneaker Styles für Kinder gibt es auch von den GORE-TEX® Markenpartnern Viking, Ecco, Superfit oder Primigi.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik.

Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

