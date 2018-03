Im Zuge der 19. Yiwu Fair werden zahlreiche Events stattfinden

Yiwu, China (ots/PRNewswire) - Das Organisationskomitee der 19. Yiwu Fair gab kürzlich bekannt, dass zeitgleich mit der Messe zahlreiche Events stattfinden werden, um Einkäufer aus dem Inland künftig noch umfangreicher zu versorgen, darunter beispielsweise die Sourcing Fair for Domestic and Foreign Buyers.

Der Veranstaltungsbereich Foren und Konferenzen (Conferences & Forums) ist der wichtigste Bestandteil der Yiwu Fair. Im Mittelpunkt werden hier das Gesamtlayout der Messe sowie breiter gefasste Themen stehen, die zu Wohlstand und Wachstum der Stadt Yiwu beitragen. Ziel der themenorientierten Aktivitäten wird sein, den Fairen Handel noch effektiver zu gestalten. Handelsfördernde Events wie das 3. China Jewelry Forum, die Industry Trend Release Conference und das Trade Matchmaking werden zeitgleich stattfinden. Unterdessen finden neben der bereits erwähnten Sourcing Fair weitere Veranstaltungen statt, darunter die 3. Yiwu Overseas Chinese Entrepreneurs Convention sowie Visit to Yiwu by Commercial Officers: Concerns for Import. Dies soll die Messe aufwerten und zusätzliche Einkäufer zur Messeteilnahme ermutigen, sodass die Wirtschaftlichkeit und Effektivität der Messe weiter verbessert wird.

Von allen Veranstaltungen dürfte die Sourcing Fair for Domestic and Foreign Buyers für Aussteller und Einkäufer am bedeutungsvollsten sein. Laut Angaben der Veranstalter bestand unter Einkäufern ein erhöhtes Interesse, an der Sourcing Fair teilzunehmen, die ohne Zweifel auch dieses Mal wieder Teil der Yiwu Fair sein und zu den Höhepunkten der gesamten Veranstaltung zählen wird.

Wie der Leiter der Werbeabteilung ankündigte, werden Einkäufer aus dem In- und Ausland sowie große Handelskonzerne und Mitarbeiter der Einkaufsabteilungen verschiedener Geschäfte und Supermärkte dazu eingeladen, ihre Einkäufe direkt auf der Sourcing Fair zu tätigen. Dies ist ein neuer Handelsansatz, der sich von der Vergangenheit unterscheidet. Die Sourcing Fair wird zudem noch aufmerksameren und professionelleren Service bieten, da Einkäufern und Anbietern nun noch hochwertigere und genauere Match-Making-Services zur Verfügung stehen.

Zudem wies die Werbeabteilung darauf hin, dass im Zuge der Yiwu Fair weitere Beschaffungsmessen für Branchen unterschiedlicher Größe und Prägung stattfinden. Dabei werden Anbieter und Einkäufer im Vorfeld für persönliche Verkaufsgespräche ausgewählt, um so die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie geschäftliche Transaktionen erfolgreich zu Ende bringen. Wir hoffen inständig, dass die Sourcing Fair vielen Einkäufern und Anbietern die geschäftliche Kooperation erleichtern wird!

Web site: http://en.yiwufair.com/

