"Sport am Sonntag" mit "Alles Fußball" zur 12. Runde und Rallye-Weltmeister Ogier live im Studio

Am 20. Oktober um 18.30 Uhr bzw. 19.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert "Sport am Sonntag" am 20. Oktober 2013 zunächst um 18.30 Uhr in ORF eins mit "Alles Fußball" und um 19.15 Uhr u. a. mit dem neuen Rallye-Weltmeister Sebastian Ogier als Live-Gast.

"Sport am Sonntag: Alles Fußball" (18.30 Uhr)

Die Highlights der 12. Bundesliga-Runde mit Salzburg - Innsbruck, Ried - Austria, Admira - Grödig, WAC - Wr. Neustadt. Und: Die Kür zum Tor des Monats September.

"Sport am Sonntag" (19.15 Uhr)

Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier live zu Gast. Nach der Ära Loeb besteigt Sebastien Ogier den Rallye-Thron. Der neue Weltmeister ist live im Studio.

Heiß auf den Winter - Die Skistars vor dem Weltcup-Auftakt. Marcel Hirscher und Co. sind bereit für den Auftakt in Sölden.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar. Wer in der Sendung als Zuschauer/in live zu Gast sein will, kann unter tickets.ORF.at Karten erwerben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at