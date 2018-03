TERMINAVISO zum Nationalfeiertag 2013

Termine Bundesregierung, Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, veranstaltet das Bundeskanzleramt auch heuer wieder einen "Tag der offenen Tür". Bundeskanzler Werner Faymann, Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek und Staatssekretär Dr. Josef Ostermayer laden in der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr (letzter Einlass 17.00 Uhr) zu einem Besuch des Hauses ein.

Die Feierlichkeiten am Vormittag begeht die Bundesregierung, ebenfalls in gewohnter Weise, mit einer Kranzniederlegung am Äußeren Burgtor. Im Rahmen der Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten des Österreichischen Bundesheeres auf dem Wiener Heldenplatz hält Bundeskanzler Werner Faymann eine Rede.

Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt

Neben dem klassischen Rundgang durch den Sitz der österreichischen Bundesregierung, bei dem Besucherinnen und Besucher die Repräsentationsräume des Hauses sowie das Büro des Bundeskanzlers besichtigten können, bietet das Bundeskanzleramt heuer schwerpunktmäßig Information und Beratung zu Cybersicherheit, Frauenangelegenheiten, Gleichstellung, Öffentlichem Dienst und Verwaltungsinnovation. In diesem Zusammenhang werden auch 2 neue Apps, die "fem:HELP-App" und die "Help4Baby-App" vorgestellt. Als besonderes Highlight gilt die Ausstellung der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV., die zum UNESCO-Weltdokumentenerbe zählt. Für Unterhaltung sorgen Lesungen von Künstlerinnen und Künstlern des Wiener Burgtheaterensembles, abwechselnd mit Musikvorstellungen und ein eigenes Kinderprogramm.

Servicezentrum HELP.gv.at

Das Team des Servicezentrum:HELP.gv.at (Ballhausplatz 1, Eingang Schauflergasse) informiert die Besucherinnen und Besucher von 12.00 bis 18.00 Uhr über die Einsatzmöglichkeiten der Handy-Signatur sowie der Bürgerkarte. Hier kann man kostenlos sein Handy und seine E-Card mit der Bürgerkartenfunktion ausstatten lassen (Lichtbildausweis mitbringen!) und erhält Unterstützung bei der Abwicklung von Online-Verfahren. Auch über die Vorteile von E-Government gibt es Informationen aus erster Hand.

Programm zum Nationalfeiertag

9.30 Uhr - Kranzniederlegung im Weiheraum und in der Krypta des Äußeren Burgtores durch Bundeskanzler Werner Faymann, die Mitglieder der Bundesregierung und die Staatssekretäre

10.30 Uhr - Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten des Bundesheeres am Heldenplatz; Rede von Bundeskanzler Werner Faymann (Hinweis für Medien: eine Split-Box steht zur Verfügung)

12.00 - 18.00 Uhr (letzter Einlass um 17.00 Uhr) - Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt Rundgang durch die Prunkräume, div. Service-,Informations- und

Unterhaltungsangebote, Servicezentrum:HELP.gv.at

