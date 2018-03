EANS-News: Tianbao Holdings Limited / Mögliche Erwerb von Grundstücken 40% unter dem Marktwert.

Zhengzhou City, China (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Unternehmen

Tianbao Holdings Ltd (Ticker : 3TB1)hat

bestätigt dass Henan Development

Sanjiang ihnen ein Grundstück von 33.000 qm angeboten hat, welches direkt an schon eines ihrer eigenen Grundstücke angrenzt.

Henan Development Sanjiang Real Estate Company ist ein der grössten regionalen Immobilienentwicklern, gegründet 1993 mit einem Umsatz von 1.5 mrd. RMB im Jahre 2012.

Das Grundstück ist für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen und passt demzufolge genau in das Kerngeschäft von Tianbao. Alle notwendigen Planungsgenehmigungen sind schon erteilt worden, so dass mit

dem Bau sofort begonnen werden könnte.

Henan hat das Land ursprünglich erworben um 14 Appartementblocks dort zu errichten , aber auf Grund ihrer Auftragslage waren sie nicht in der Lage das Vorhaben zügig umzusetzen.

Die örtliche Regierung hat Henan unter Druck gesetzt so schnell wie möglich mit dem Bau anzufangen, welches erklärt warum Henan nun reagieren musste. Dies erklärt ebenso das Angebot an Tianbao das Land mit einen Rabatt von 40 pc anzubieten.

Herr Lian , CEO von Tianbao erklärte dass eine endgültige Entscheidung innert 7 Tagen gefällt werden wird, aber er ist der Meinung dass die Transaktion sehr vorteilhaft für Tianbao sein wird.

Alleine die Addierung des Grundstückes zu der Bilanz von Tianbao, abzüglich der Kosten, würde selbige um 34 mio Euro erhöhen und diese Summe würde auch in die Gewinn/Verlust Spalte unter IFRS Regeln gebucht werden.

Nach Bauende würde der Gesamt Gewinn sich auf mehr als 45 mio Euro belaufen. Tianbao Holdings ist eine Baugesellschaft, die sich auf erschwinglichen Wohnungsbau in der Volksrepublik China konzentriert. Das Unternehmen arbeitet beim Erwerb von Grund für neue Siedlungen und dem Bau der Wohnungen nach den Spezifikationen der Bebauungspläne der chinesischen Regierung sowie den Provinzregierungen, insbesondere der Provinz Henan, in der alle bisherigen Projekte des Unternehmens liegen, eng mit der chinesischen Regierung zusammen.

Safe-Harbor-Erklärung: Bei den Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Diese könnten wiederum dazu führen, dass die eigentlichen Ergebnisse von jenen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Tianbao Holdings Limited Yu Feng Road, Jinshui District, Zhengzhou City NO.333 CN-454000 Zhengzhou City, China Telefon: 852-25876138 Email: tianbaoholdings @ gmail.com WWW: http://www.tianbaoholdings.com/ Branche: Immobilien ISIN: BMG887252085 Indizes: Börsen: Freiverkehr: Berlin, Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an: tianbaoholdings @ gmail.com