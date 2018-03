respACT fordert beim 8. Österreichischen CSR-Tag aktives Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft

Der diesjährige Österreichische CSR-Tag widmete sich dem Thema "Vom Stakeholder Engagement zur erfolgreichen Partnerschaft".

Wien (OTS) - "Die aktuellen gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen erfordern einen partnerschaftlichen Dialog und die Bereitschaft zu Kollaboration. Als führende CSR-Unternehmensplattform in Österreich ist uns der kontinuierliche Austausch mit Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Medien ein großes Anliegen", erklärte Ursula Simacek, Präsidentin von respACT sowie CEO der Simacek Facility Management Group GmbH beim achten von respACT organisierten Österreichischen CSR-Tag am 17. Oktober in der Fachhochschule Krems. "Wir zählen insbesondere auf ein starkes Bekenntnis der Politik zu CSR und fordern in Hinblick auf den aktuellen Entwurf des nationalen CSR-Aktionsplans transparente sowie förderliche Rahmenbedingungen für all jene Betriebe, die sich in Österreich einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Unternehmensführung verschrieben haben", forderte Simacek weiters.

Stakeholder Engagement als wichtiger Bestandteil von verantwortungsvoller Unternehmensführung

Unternehmen sind entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette mit den verschiedensten internen und externen Anspruchsgruppen (= Stakeholdern) verbunden. Die aktive Einbindung dieser ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. So ermöglicht Stakeholder Engagement nicht nur den eigenen Wissensstand zu erweitern, sondern sichert auch Akzeptanz und Vertrauen innerhalb der Gesellschaft. Darüber hinaus trägt es zu einem verbesserten Risikomanagement und erhöhter Reputation bei.

Vom Stakeholder Engagement zur langfristigen Partnerschaft

Dass in einer global vernetzten und zunehmend komplexer werdenden Welt das Bedürfnis nach fairen partnerschaftlichen Beziehungen immer größer wird, bestätigt der aktuelle "Corporate-NGO-Partnership-Barometer-Report", wonach 96 Prozent der NGOs und 84 Prozent der Unternehmen davon überzeugt sind, dass die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure in den nächsten drei Jahren noch wichtiger wird. Als Treiber für Kollaborationen wird insbesondere das erhöhte Innovationspotenzial genannt.

