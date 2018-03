NÖGKK ehrt gesunde Schulen

54 Schulen wurden mit "Gesunde (Volks-)Schule"-Plakette" prämiert

St. Pölten (OTS) - Großer Tag für 54 Schulen in Niederösterreich. Gesundheitslandesrat Ing. Maurice Androsch und NÖGKK-Obmann KR Gerhard Hutter verliehen am 17. Oktober in der NÖ Gebietskrankenkasse in St. Pölten im Rahmen einer Feierstunde die Plaketten für "Gesunde Volksschulen" und "Gesunde Schulen". Diese Auszeichnung erhalten Schulen, die gesundheitsfördernde Maßnahmen im Schulalltag umsetzen und dabei genau definierte Qualitätskriterien erfüllen. Seit 2005 nahmen 216 Schulen an den Programmen teil, im Schuljahr 2013/14 werden 150 Lehranstalten im ganzen Land von der NÖGKK betreut. Die prämierten Schulen dürfen sich "Gesunde Volksschule" bzw. "Gesunde Schule" nennen.

Unterschiedliche Studien zeigen auf, dass es um die Gesundheit der heimischen Schülerinnen und Schüler schlecht bestellt ist. Seit geraumer Zeit nimmt der Anteil an Übergewichtigen und Adipösen bei den Burschen stetig zu. Fehlernährung ist eine Hauptursache für Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen. Nur ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen hält zudem die WHO-Bewegungsempfehlungen von 60 Minuten täglich ein.

Gesünder leben und besser lernen

Die "Service Stelle Schule" der NÖGKK offeriert professionelle Begleitung bei der Entwicklung von speziell auf die einzelnen Schulen zugeschnittenen Gesundheitsförderungsprogrammen. Die Experten der NÖGKK sorgen für praktische und theoretische Unterstützung und liefern kostenloses Informationsmaterial. Zu den Schwerpunkten der schulischen Gesundheitsförderung zählen Ernährung, Bewegung, Suchtprävention, Lebensraumgestaltung und psychosoziale Gesundheit. "Der Nutzen der Gesunden Schule kommt allen zugute", sagt Obmann Hutter und weist darauf hin, dass sich neben dem gesundheitsfördernden Aspekt auch das Schulklima verbessere: "Die junge Generation kann sich unter optimalen Lernbedingungen besser entwickeln, das Lehr- und Schulpersonal fühlt sich im Arbeitsalltag wohl und die Eltern bauen zudem eine positive Beziehung zur Schule ihrer Kinder auf."

Die Plaketten "Gesunde (Volks-)Schule" gingen an:

Bezirk Amstetten:

Fachschule für Sozialberufe Gleiß

PVS Gleiß

VS Böhlerwerk

VS Ferschnitz

VS Oed

VS Rosenau-Sonntagberg

VS Viehdorf

VS Winklarn

Bezirk Baden:

VS Enzesfeld-Lindabrunn

Bezirk Gänserndorf:

VS Engelhartstetten

VS Hohenau/March

VS Hohenruppersdorf

Bezirk Hollabrunn:

VS Hollabrunn I

VS Pulkau

VS Sitzendorf a. d. Schmida

Bezirk Horn:

VS Altenburg

VS Röhrenbach

Bezirk Korneuburg:

VS Harmannsdorf

Bezirk Krems:

Mary Ward Privat-VS Krems

Bezirk Krems-Land:

VS Lichtenau

Bezirk Lilienfeld:

VS Hohenberg

VS St. Aegyd

VS St. Veit/Gölsen

Bezirk Melk:

VS Golling

VS Kilb

VS Krummnussbaum

VS St. Oswald

Bezirk Mistelbach:

ASO Wolkersdorf

Bezirk Mödling:

ÖKO-VS Wienerwald

VS Harald Lowatschek - Mödling

VS Perchtoldsdorf Roseggergasse

Bezirk Neunkirchen:

VS Mönichkirchen

VS Ober-Aspang

VS Unter-Aspang

Bezirk Scheibbs:

VS Purgstall

Bezirk St. Pölten-Stadt:

SPZ St. Pölten - Nord

VS St. Georgen/Steinfeld

Bezirk St. Pölten-Land:

VS Gerersdorf

VS Ober-Grafendorf

VS St. Andrä

VS St. Margarethen

VS Weinburg

Bezirk Tulln:

VS Fels/Wagram

VS Grafenwörth

VS Großweikersdorf

VS Judenau - Baumgarten

VS Königsbrunn/Wagram

VS St. Andrä-Wördern

Bezirk Waidhofen/Ybbs:

VS Konradsheim

Bezirk Wien-Umgebung:

VS Gablitz

VS Gramatneusiedl

VS Pressbaum

Bezirk Zwettl:

VS Bad Traunstein

VS Schönbach

Die Plakette "Gold", die Schulen nach dem 4. Projektjahr erhalten, erging heuer an die VS Judenau - Baumgarten, VS Perchtoldsdorf Roseggergasse, VS Harald Lowatschek - Mödling sowie die VS Oed.

