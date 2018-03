Hurra, November! Im AK-Kulturmonat kommen AK-Mitglieder um 10 Euro zu Kabarett, Konzert & Co. und um einen Euro ins Museum

Linz (OTS) - Nass, kalt, windig: Hurra, es ist wieder November, der AK-Kulturmonat. Ab 22.Oktober 2013 können AK-Mitglieder Karten um 10 Euro für alle November-Veranstaltungen im Linzer Posthof, im Steyrer Röda und im Gugg Braunau erwerben. 10-Euro-Tickets gibt es auch bei allen AK-Eigenveranstaltungen in der AK-Linz und im Jägermayrhof sowie beim AK-Classics-Konzert am 22. November im Brucknerhaus. Und der Eintritt in fünf oberösterreichischen Museen kostet nächsten Monat mit der AK sogar nur einen Euro.

Die Arbeiterkammer ermöglicht ihren Mitgliedern, hochkarätige Kulturveranstaltungen und Ausstellungen zu einem erschwinglichen Preis zu besuchen. "Ein vielfältiges und attraktives Angebot, das wirklich für fast jeden Geschmack und jede Altersgruppe etwas bietet", so AK-Präsident Kalliauer.

An der 1-Euro-Museums-Aktion der AK beteiligen sich in Linz das Ars Electronica Center (AEC), das Lentos, die Landesgalerie und das Schlossmuseum, sowie in Steyr das Museum Arbeitswelt. Eine kleine Auswahl der vielen sehenswerten Ausstellungen: Im AEC bietet "Projekt Genesis" faszinierende sowie erschreckende Einblicke in die Möglichkeiten der Gentechnik. Das Lentos lockt mit "Glam!" einer Schau über Musik, Mode und Kunst der 70er-Jahre. In der Landesgalerie gibt es "Ages - Portraits vom Älterwerden" zu sehen. Im Schlossmuseum kann die ganze Familie "Natur erleben" und das Museum Arbeitswelt geht unter dem Titel "Die Gerechten" der spannenden Frage nach Möglichkeiten und Grenzen für Zivilcourage im Nationalsozialismus nach.

Hochkarätig auch das Veranstaltungsprogramm um 10 Euro pro Ticket. An Konzerten gibt es zum Beispiel in der Reihe "Tuesday the Bluesday" die Roosevelt Houserockers/Blue Mellow (5.11., AK Linz), das Ahoi-Pop Festival oder Christina Stürmer (1. und 2. 11. bzw. 25.11, Posthof), die Lungau Big Band mit einem "Tribute to Ray Charles" (8. 11, Gugg), die A-Capella- Gruppe Bauchklang (30. 11., Röda) oder bei den "AK-Classics" die berühmte h-Moll Messe von Bach (22. 11., Brucknerhaus).

Zu sehen gibt es auch (fast) alles, was im Kabarett Rang und Namen hat: Von Mike Supancic und Django Asül (7.11 bzw. 22.11. Posthof) über Andrea Händler und die Theaterinszenierung "Indien" von Josef Hader und Alfred Dorfer (9.11., bzw. 13. - 17. 11., Gugg) bis zu Helmut Ruge & Gerhard Laber (21. November, Jägermayrhof).

Und Freunde guter Literatur kommen bei Lesungen von Armin Thurnher aus "Republik ohne Würde" (5. 11., Posthof) und Erich Hackl aus "Dieses Buch gehört meiner Mutter" (29. 11., Posthof") auf ihre Rechnung.

