Dr. Rongxiang Xu erhält internationalen Golden Biatec 2013 für Erfindung seiner "Wissenschaft der menschlichen Organ-Regeneration"

(PRN) - -- Dr. Xu reiht sich damit in Liste früherer Gewinner wie dem ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, dem russischen Präsidenten Vladimir Putin und dem ehemaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac ein

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Dr. Rongxiang Xu

ist der Gewinner der

begehrten, internationalen Auszeichnung Golden Biatec 2013, die ihm vom Informal Economic Forum (IEF) Economic Club

in der Slowakei in Europa

für seine Erfindung "des wissenschaftlichen Wegs und der Lösung für die Regeneration menschlicher Organe und die Verlängerung der Lebensdauer" verliehen wird. Die Auszeichnung Golden Biatec ehrt außergewöhnliche Beiträge zum wirtschaftlichen, öffentlichen und politischen Leben in der Slowakischen Republik sowie international. Das IEF vergibt den Preis jährlich an etwa sieben Empfänger, die in ihrem Land einen Beitrag zum "Frieden und zur Entwicklung der Beziehungen zwischen den Nationen und ihren Staaten" geleistet haben und die den größten Beitrag zum Wohlergehen der Weltbevölkerung geleistet haben.

Der Economic Club begründete die Nominierung von Dr. Xu mit der Anerkennung für seine Forschung und seinen Beitrag zur Erfindung des wissenschaftlichen Wegs und der Lösung für die Regeneration geschädigter Organe und zur Verlängerung menschlichen Lebens. In der Nominierungserklärung heißt es: "Wir möchten dem Beitrag zu einer Lösung für die Regeneration menschlicher Organe unsere Anerkennung und unsere Wertschätzung zollen. Die Informationen im Zusammenhang mit Ihrem einzigartigen Patent sind nicht nur für die Biologie, sondern für die gesamte Wissenschaft bahnbrechend."

Frühere prominente, internationale Empfänger des jährlich verliehenen Golden Biatec sind: der ehemalige US-Präsident George W. Bush, der russische Präsident Vladimir Putin, der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac, der deutsche Altkanzler Helmut Kohl, der Präsident der Europäischen Kommission Jacques Santer, der Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums, Prof. Klaus Schwab, der ehemalige Präsident der Weltbank, James D. Wolfensohn, der frühere polnische Präsident Aleksander Kwasniewski und der Nobelpreisträger von 1996, Prof. Muhammad Yunus. Der erste heimische Preisträger der Slowakei war der erste Präsident der Slowakischen Republik, Michal Kovác. Auch Kardinal Jan Chryzostom Korec wurde mit dem Golden Biatec ausgezeichnet und erhielt die Ehrenmitgliedschaft für den Club.

Der Economic Club kündigte an, die Preisverleihung werde am 24. Oktober 2013 (14:30 Uhr MEZ Time, 8:30 Uhr US-Ostküstenzeit) in Bratislava (Slowakei) stattfinden und weltweit im Streaming auf (http://www.telepresence.sk/,

http://www.telepresence.sk/portal/event/detail/event/17/)

zu sehen

sein. Anlässlich der Feier, die live übertragen werden wird, wird Dr. Xu eine einstündige Rede zum Thema Organregeneration halten, um der Welt mitzuteilen, dass es in menschlichen Organen eine Art von Zellen mit regenerativem Potenzial gibt, mit dem das Organ eigene Zellen regenerieren kann und damit Schäden und Krankheiten am Organ geheilt werden können und die Lebensdauer von Organen verlängert werden kann. Dabei handelt es sich um eine neue, innovative Entwicklung der Biowissenschaften in der Geschichte der menschlichen Gesundheit.

Informationen zu Dr. Rongxiang Xu:

Dr. Rongxiang Xu ist der Erfinder und Gründer von "Human Body Regenerative Restoration Science" (HBRRS) und Inhaber des Patents zur Regeneration beschädigter Organe, das von US-Präsident Obama in seiner Rede zur Lage der Nation 2013 als Top-Priorität bezeichnet wurde. Außerdem ist er der Erfinder einer patentierten Technologie, mit der menschliche Körperzellen in pluripotente Stammzellen umgewandelt werden können und physiologisches Gewebe und Organe regeneriert werden können, und der Erfinder der patentierten "potenziell regenerativen Zelle" (PRC).

