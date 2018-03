Erste KV-Verhandlungsrunde des Fachverbands Bergbau-Stahl: Ergebnisorientierter Auftakt

Resümee der ersten Runde: Konstruktive Gespräche - Schwierige Rahmenbedingungen

Wien (OTS) - Der Fachverband Bergbau-Stahl startete heute seine Kollektivvertragsverhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern der Gewerkschaft. "Es war ein strukturiertes und zielgerichtetes Gespräch in gutem Klima. Wir haben die Positionen und Rahmenbedingungen unserer Branche dargelegt", erklärte der Verhandlungsleiter des Fachverbandes Bergbau-Stahl und Geschäftsführer der Stahl Judenburg GmbH, Mag. Ewald Thaller.

Thaller macht darauf aufmerksam, dass sich für die Unternehmen der Bergbau- und Stahlindustrie die wirtschaftliche Situation schwieriger als in anderen Branchen darstellt. In den ersten fünf Monaten 2013 gab es bei der abgesetzten Produktion einen Rückgang von 15,8 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, die Aufträge sanken im selben Zeitraum um fast 10 Prozent. Die europaweit sinkende Nachfrage führt zu Überkapazitäten, die massiv auf die Preise drücken. "Das dies die Handlungsspielräume der Unternehmen stark einschränkt, ist unschwer erkennbar", so Thaller.

In einer ergebnisorientierten Verhandlungsrunde wurden die gegenseitigen Standpunkte ausgetauscht und die Basis für weitere konstruktive Gespräche gelegt. Die Gespräche werden am vereinbarten zweiten Verhandlungstermin, Freitag den 25. 10. 2013, fortgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

Fachverband Bergbau-Stahl

DI Roman Stiftner

Geschäftsführer

Tel: + 43 (0) 5 90 900-3310

Email: roman.stiftner @ wko.at