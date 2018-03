Wunderschönes Schloss in Slowenien auf der Suche nach tierischem Schlossherrn mit Eigentümer. Belohnung in Höhe von 100.000 EUR garantiert!

Bled, Slowenien (ots/PRNewswire) - Aus welchem Land kommt der Hund, der bald auf der Forbes-Liste der Reichen stehen wird? Welche Rasse bekommt den bestbezahlten Job der Welt? Der Gewinner erhält 100 000 Euro!

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131017/647567 )

Petsdialog D.O.O. präsentiert eine neue Entwicklungsstufe und revolutioniert die Auffassung davon, wer das Geld mit nach Hause bringt.

Das einzigartige Projekt "The Dream Job For Your Dog" bahnt sich seinen Weg in die Welt. Die Situation hat sich geändert. Es sind jetzt die Hunde, die ihre Besitzer mit auf Reisen nehmen, luxuriöse Hotelzimmer buchen, paradiesische Einrichtungen wie Thermalbäder besuchen und sich der exzellenten Küche der Alpen und des Mittelmeers erfreuen. Sie begleiten ihre Herrchen und Frauchen sogar in mittelalterliche Weinkeller.

Wer also neuer Schlossherr werden will, muss einen Besitzer haben, sollte lustig sein, ein hübsches Schnäuzchen haben und mit dem Schwanz wedeln. Es kommt weder auf die Rasse noch auf die Farbe des Fells oder die Herkunft an. Alle haben die Chance auf den Gewinn.

Bewerben Sie sich bei The Dream Job For Your Dog auf http://www.petsdialog.com

