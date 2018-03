Q-Park refinanziert 300 Millionen Euro über den Kapitalmarkt

Maastricht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Q-Park refinanziert Commercial MBS (CMBS) in Höhe von 300 Millionen Euro

Q-Park, ein privater Betreiber von Parkobjekten in Europa, refinanzierte Commercial MBS im Wert von 300 Mio. Euro, die im Jahr 2007 in die Kapitalmärkte hineinflossen. Die Mittel für die Refinanzierung wurden durch die Kapitalgesellschaft Pricoa Capital bereitgestellt, und mehrere Fonds wurden von der Investmentgesellschaft Insight Investment verwaltet. Rabobank fungierte als alleiniger Konsortialführer und Mandated Lead Arranger.

Die Kapitalgesellschaft Pricoa Capital stellte 240 Mio. EUR bereit, die durch mehr als ein Dutzend Parkobjekten in den Niederlanden gesichert sind. Verschiedene von Insight Investment verwaltete Fonds lieferten 35 Mio. GBP, die durch mehrere Anlagen in Grossbritannien gesichert sind. Darüber hinaus löste Q-Park 20 Mio. EUR ab. Diese Tilgung zusammen mit den diversifizierten Finanzierungsquellen unterstreicht die Fähigkeit von Q-Park, in Fremdkapitalmärkte einzusteigen und Mittel zu sichern, die über seine Gruppe von Hausbanken hinausgehen.

Ward Vleugels, Vorstandsvorsitzender der Q-Park NV, sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die 300 Mio. EUR an CMBS refinanziert, eine Beziehung zur Kapitalgesellschaft Pricoa Capital aufgebaut und die Beziehung zur Investmentgesellschaft Insight Investment (die bereits seit dem CMBS im Jahr 2007 beteiligt war) fortgeführt haben. Diese Transaktion bestätigt implizit unsere Führungsposition auf dem Gebiet hochwertiger Parkmöglichkeiten."

Informationen zu Q-Park

Q-Park ist einer der führenden Anbieter von Parkplätzen in Europa, die sich entweder im Besitz der Firma befinden oder gemietet, gepachtet oder über ein hybrides Geschäftsmodell übernommen wurden. Q-Park ist bekannt für seinen qualitativen Ansatz und verfügt über ein Portfolio von mehr als 5.800 Parkobjekten und 800.000 Parkplätzen sowie über eine starke Marktposition in zehn nordwesteuropäischen Ländern. Zu diesen gehören die Niederlande, Deutschland, Belgien, Grossbritannien, Frankreich, Irland, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland.

Die Kapitalgesellschaft Pricoa ist ein Full-Service-Unternehmen im Bereich der privaten Immobilienfinanzierung, die mit Stand vom 30. Juni 2013 über 74 Milliarden USD an Vermögenswerten verwaltet. Vor dem Hintergrund einer 130-jährigen Geschichte in der Immobilienfinanzierung bietet das Unternehmen eines der umfangreichsten Angebote an Immobilienfinanzierungprodukten und generiert Darlehen für bezahlbare Wohnungsbauprogramme für Freddie Mac, Fannie Mae DUS(TM), FHA - das Hauptkonto der Versicherungsgesellschaft - und andere institutionelle Anleger. Das Unternehmen unterhält ein Kreditserviceportfolio von rund 71,9 Milliarden USD (Stand vom 30. Juni 2013). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.prumortgagecapital.com.

Insight Investment ist eine der grössten britischen Kapitalanlagegesellschaften, spezialisiert auf Liability-Driven-Investments, festverzinsliche Anlagen, Absolute-Return- sowie spezialisierte Anlagestrategien.

Insight wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. Mit Stand vom 30. Juni 2013 verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte im Wert von 256,1 Milliarden Euro. Zu diesen gehören sowohl Wertpapiere als auch andere wirtschaftliche Forderungen, die für Kunden verwaltet werden. Es ist eine Tochtergesellschaft von The Bank of New York Mellon, einer multinationalen Finanzdienstleistungsgesellschaft.

Die Rabobank Gruppe mit Sitz in den Niederlanden ist ein internationaler Finanzdienstleister, der auf Grundlage genossenschaftlicher Grundsätze operiert, mit hauptsächlichem Schwerpunkt auf der Bereitstellung sämtlicher Finanzdienstleistungstypen auf dem heimischen Markt. Weltweit konzentriert sich das Unternehmen auf die Branchen Lebensmittel und Landwirtschaft. Im Einklang mit ihren genossenschaftlichen Wurzeln gehört die Rabobank Gruppe zu den Genossenschaftsbanken. Zu ihr zählen unabhängige lokale Geschäftsstellen sowie ihre zentrale Organisation Rabobank Nederland mit ihren (internationalen) Tochtergesellschaften. Die Organisation beschäftigt weltweit rund 59.500 Mitarbeiter (FTE) und ist in 42 Ländern tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Q-Park NV

Ward Vleugels, Vorstandsvorsitzender, Tel.: +31-433-297-171, E-Mail:

cmc @ q-park.com