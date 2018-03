Programmpräsentation RTL, VOX, SUPER RTL, RTL II und Sky Sport Austria

IP Österreich zeigte die Sender-Highlights der kommenden TV-Saison

Wien (OTS) - Am Freitag präsentierte die IP Österreich der Medien-und Werbebranche die kommenden Programm-Highlights der durch sie vermarkteten Sender. "Unsere erfolgreichen Sendermarken RTL, VOX, SUPER RTL, RTL II und Sky Sport Austria bieten informative, aufregende, actiongeladene, berührende, komische oder einfach nur entspannende Inhalte, passend für jede Zielgruppe", freut sich Geschäftsführer Walter Zinggl auf die neue Saison.

Mit einer großen Vielfalt an Neuem und Bewährtem in allen Genres starten die Sender in die TV-Saison 2013/14. RTL setzt auf eigenproduzierte Fiction Serien, große Shows und Real-Life-Dokumentationen. Vox baut seine Stärken bei hochkarätig besetzten Eigenformaten, US-Serien und Doku-Events aus. Beim Münchner Sender RTL II stehen Entertainment, Spaß und Lebensfreude im Vordergrund. Der beliebteste Kindersender SUPER RTL hat mit Dreamworks einen starken neuen Partner an seiner Seite und bietet eine Vielfalt an Wissensmagazinen für die jüngste Zielgruppe. In der Primetime fokussiert sich der Sender wie gewohnt auf Familien, aber in Zukunft auch verstärkt auf die frauenaffine Zielgruppe. Sky Sport Autria bietet wieder das größte Live-Sportangebot in Österreich. "Diese Programmvielfalt bietet den österreichischen Werbern das perfekte Umfeld zur Positionierung ihrer Werbebotschaften und das nicht nur im TV, sondern auch verlängert auf den Bewegtbild-Plattformen der Sender," so Verkaufsleiter Florian Skala.

