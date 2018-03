PR Newswire und Global Alliance unterzeichnen Partnerschaftsvertrag

London Und Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) - Zwei globale PR-Pioniere haben sich in einer Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen zusammengeschlossen, die helfen soll, PR-Fachleute an der vordersten Front ihrer jeweiligen Branchen zu halten.

Der Vertrag vereint PR Newswire, den führenden globalen Anbieter von Lösungen für PR und Unternehmenskommunikation, und die Global Alliance for Public Relations and Communication Management, einen Verbund der wichtigsten Institutionen für PR und Kommunikation der Welt mit 160.000 Mitgliedern in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien, Afrika und Ozeanien.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131017/647534-a )

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131017/647534-b )

Der Partnerschaftsvertrag von Global Alliance mit PR Newswire ist das jüngste Beispiel für eine Reihe strategischer und unterstützender Partnerschaften, welche das Unternehmen eingegangen ist. In diesem Fall ist es eine natürliche Allianz zwischen einer globalen Organisation, die Fachleute aus der ganzen Welt repräsentiert, und einer internationalen Nachrichtenagentur mit globaler Reichweite, um gegenseitige Vorteile anzustreben und sich gemeinsam in den Dienst der professionellen PR-Gemeinschaft rund um die Welt zu stellen.

Die Global Alliance wurde offiziell 2002 gegründet, um Kenntnisse zu verbreiten und die professionellen Standards der PR-Arbeit auf der ganzen Welt zu verbessern. Seitdem hat die Global Alliance mehrere erfolgreiche Initiativen durchgeführt, wie die Annahme des Melbourne-Mandats, mit dem zum Aufbruch in neue, vielversprechende Gebiete für den Bereich PR und Kommunikationsmanagement aufgerufen wird und das von 800 Delegierten aus 30 Ländern 2012 auf dem World Public Relations Forum in Melbourne verabschiedet wurde, und die Globale Umfrage, die weltweit erste fortlaufende globale Untersuchung der Praxis in PR und Kommunikationsmanagement, die auf der lange bestehenden GAP-Studie aufbaut. Das World Public Relations Forum ist das Paradeereignis der Global Alliance, bei dem sich PR- und Kommunikationsfachleute aus der ganzen Welt versammeln, um sich mit den wichtigsten Fragen zu beschäftigen, die ihr Arbeitsfeld betreffen bzw. davon betroffen sind. Das achte World Public Relations Forum, das am 21.-23. September 2014 in Madrid, Spanien stattfindet, wird von Dircom, dem spanischen Verband der Kommunikationsdirektoren, unter dem Thema "Kommunikation mit Gewissen" abgehalten.

PR Newswire, ein Teil von UBM plc, ist seit fast 60 Jahren ein führender Akteur in der Kommunikationstechnik und Nachrichtenbranche. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen für traditionelle, digitale und soziale Medien. Mit der Verteilung, Optimierung und Zielorientierung von Inhalten über das weltgrösste Mehrkanal-Distributionsnetz hat PR Newswire eine echte globale Reichweite und hat Kunden in Europa, Nahost, Afrika, Indien, Nord-und Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Lisa Ashworth, Präsidentin von PR Newswire Europa & Indien, sagte:

"Wir freuen uns über den offiziellen Abschluss der Partnerschaft mit Global Alliance, von der wir hoffen, dass sie nicht nur ihren Mitgliedern Vorteile bringt, sondern auch unseren bestehenden Kunden, indem wir beste Praktiken miteinander teilen."

Anne Gregory, Vorsitzende von Global Alliance, sagte: "Global Alliance und PR Newswire verfolgen das gemeinsame Ziel, die Standards in der PR-Branche zu erhöhen und an der vordersten Front der Entwicklungen in der Branche zu stehen. Deshalb freuen wir uns auf die Zusammenarbeit."

Informationen zu Global Alliance

Die Global Alliance for Public Relations and Communication Management ( http://www.globalalliancepr.org) ist ein Verbund der wichtigsten Institutionen für PR und Kommunikation der Welt, der 160.000 Fachleute und Akademiker rund um den Globus repräsentiert. Ihre Mission sieht die Global Alliance in der Vereinheitlichung des PR-Berufs, der Erhöhung der professionellen Standards auf der ganzen Welt, der Verbreitung von Kenntnissen zum Nutzen ihrer Mitglieder und der Rolle als Sprachrohr für Public Relations in der Öffentlichkeit.

Die Global Alliance ist Veranstalterin des World Public Relations Forum, das zum nächsten Mal am 21.-23. September 2014 in Madrid, Spanien stattfindet.

Informationen zu PR Newswire

PR Newswire ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen für PR und Unternehmenskommunikation, die dem Kunden ermöglichen, Nachrichten und Inhalte in Echtzeit über traditionelle, digitale und soziale Medienkanäle zu verteilen. Zur Erfolgskontrolle werden umfangreiche Versandreports angeboten. Mit der Verteilung, Optimierung und Zielorientierung von Nachrichten und Inhalten über das weltgrösste Mehrkanal-Distributionsnetz und dem Angebot akkurater, häufig aktualisierter Nachrichten in den Datenbanken von Journalisten seit 60 Jahren hat PR Newswire eine echte globale Reichweite und bedient Kunden in Europa, Nahost, Afrika, Indien, Nord- und Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

PR Newswire ist Teil von UBM plc.

Kontakt:

Anne Gregory, FCIPR, Vorsitzende der Global Alliance, a.gregory @ leedsmet.ac.uk

Regina Pinna, Verwaltungsleiterin bei Global Alliance, regina.pinna @ usi.ch

Garry Durston, Direktor für Marketing und Kommunikation für EMEAi, garry.durston @ prnewswire.co.uk +44(0)207-454-5115

