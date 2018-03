Quintiq unterstützt den 30. Deutschen Logistik-Kongress als Premiumsponsor

's-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Quintiq, ein weltweiter führender Anbieter von Supply-Chain Planungs-und Optimierungslösungen (SCP&O), freut sich, den 30. Deutschen Logistik-Kongress als Premiumsponsor zu unterstützen. Die von der Bundesvereinigung Logistik (BVL) organisierte Konferenz findet vom 23. bis 25. Oktober in Berlin statt.

Quintiq richtet die vormittägliche Kaffeepause an allen Konferenztagen aus und ist darüber hinaus Gastgeber der After Work Party, die am Donnerstag, den 24. Oktober, in den Ausstellungsräumen des Hotels InterContinental stattfindet. Beide Events dienen dem persönlichen Networking und dem fachlichen Austausch der Konferenzteilnehmer

Alle Konferenzteilnehmer sind ausserdem eingeladen, die Quintiq-Experten am Stand P13 im Raum Potsdam II zu besuchen. Dort finden täglich Präsentationen und Demonstrationen der Quintiq 5.0 Software statt. Im Mittelpunkt steht der Network-Planner, eine Lösung zur Planung und Optimierung von logistischen Netzwerken.

"Wir sind stolz darauf, Premiumsponsor des diesjährigen Deutschen Logistik-Kongresses zu sein," sagt Frank Tinschert, Leiter der Business Unit Logistik bei Quintiq. "Für uns ist das eine hervorragende Gelegenheit, neue Kunden auf dem europäischen Markt zu gewinnen und Quintiq weiterhin als Vorreiter bei innovativen Supply Chain Lösungen zu positionieren.

Der Deutsche Logistik Kongress hat sich während der letzten 30 Jahre als führende Fachkonferenz für die europäische Logistikwirtschaft etabliert. Mehr als 3000 Fachbesucher werden in Berlin erwartet. Der Kongress ist traditioneller Treffpunkt für Logistikverantwortliche aus Industrie und Handel sowie das Top-Management von Logistikdienstleistern. Neben den Fachkonferenzen ist eine Ausstellung, auf der sich rund 200 Firmen präsentieren, ein integraler Bestandteil des Kongresses. Weitere Informationen zum Deutschen Logistik Kongress finden sich im Internet unter http://www.bvl.de.

Über Quintiq

Jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen Herausforderungen bei der Supply-Chain-Planung. Manche dieser Planungsherausforderungen sind sehr umfangreich, einige äusserst komplex und andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 hat Quintiq jede dieser Herausforderungen mit einer einzigen Software-Plattform zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung gelöst. Heute vertrauen rund 12.000 Nutzer in über 80 Ländern bei der Personal-, Logistik- sowie Produktionsplanung und -optimierung auf die Software von Quintiq. Quintiq hat jeweils einen Hauptsitz in den Niederlanden und in den USA sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.quintiq.de

