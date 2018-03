EANS-Kapitalmarktinformation: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft / Anleiheneuemission

Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft Issue of EUR 1,000,000,000 1.75 per cent. Guaranteed Notes due 2020 Guaranteed by the Republic of Austria

under the EUR 12,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): XS0982549197

Emittent: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

Gabriele Csoklich (Tel: +43 50108 10841; email: gabriele.csoklich @ asfinag.at)