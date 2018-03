Erste Certified Business Angels der Welt in Wien verliehen

Neue Zertifizierung als internationales Qualitätskennzeichen für Investoren

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Veranstaltung in Wien wurde gestern den weltweit ersten vier Business Angels der Titel Certified Business Angel (CBA) verliehen. Die ersten vier Träger des Titels CBA sind Dr. Josef Baumgartner, Mag. Karin Brauneis, Stefan Kalteis und Mag. Oliver Holle - allesamt herausragende Persönlichkeiten, die zwar schon über viel Erfahrung in diesem Bereich verfügen, aber mit ihrer Zertifizierung das bewusste Zeichen gegenüber der heimischen Investorenszene setzen wollen, dass Qualität und Transparenz wichtig sind.

Business Angels sind Privatinvestoren, die neben Eigenkapital auch aktiv ihr Wissen und ihre Kontakte einbringen. Sie verschaffen jungen und innovativen Unternehmen, in die sie investieren, oft entscheidende Vorteile.

Die Überreichung der Urkunden erfolgte in feierlichem Rahmen durch Alfons Helmel (Geschäftsführer der incite, der Qualitätsakademie des Fachverbandes UBIT der Wirtschaftskammer) und Dr. Herwig Rollett (Präsident des Business Angel Institute). Diese beiden Institutionen sind für die weltweit bisher einzigartige Zertifizierung verantwortlich. Das Business Angel Institute erarbeitete zu diesem Zweck zusammen mit einem internationalen, wissenschaftlichen Beirat ein aussagekräftiges Kompetenzprofil für Business Angels. Auf dessen Basis rief das Institut gemeinsam mit der incite als ISO-akkreditierter Zertifizierungssteller den CBA ins Leben.

"Insgesamt geht der Trend sowohl international als auch speziell in Österreich klar in Richtung mehr und bessere Angels. Erste Leuchttürme, die nun von Österreich aus strahlen, werten sowohl das Thema an sich als auch diesen Standort weiter auf", führt Dr. Rollett aus. Davon profitieren Unternehmen ebenso wie kompetente und als solche ausgewiesene Business Angels. Das Business Angel Institute hat zur Weiterbildung für aktuelle und zukünftige Business Angel ein eigenes Angebot konzipiert, das auch zur Vorbereitung auf die Zertifizierung dienen kann. Weitere Zertifizierungen sind bereits in Planung.

