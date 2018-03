Der Whisky der Könige, JOHNNIE WALKER® bringt JOHNNIE WALKER EXPLORERS' CLUB COLLECTION - THE ROYAL ROUTE(TM) auf den Markt

- Diese letzte Edition beendet die "Trade Routes Series" ( Handelsstrassenserie), die exklusiv für Reisende erhältlich ist.

Heute enthüllt JOHNNIE WALKER, die führende Marke für Scotch Whisky, das Glanzstück seiner neuen und exklusiven Kollektion, die JOHNNIE WALKER EXPLORERS' CLUB COLLECTION - THE ROYAL ROUTE (JOHNNIE WALKER -die CLUB DER FORSCHER KOLLEKTION - DIE STRASSE DER KÖNIGE). Dieser Luxus-Blend rundet die erste Reihe der Kollektion - die Trade Routes Series (die Handelsstrassenkollektion) ab, die exklusiv für Abenteurer, die sich das Forscherethos der John Walker @ Sons Vertreter aneignen, erhältlich ist.

Diese Reihe wurde inspiriert von den abenteuerlichen Reisen, die diese Handelsreisenden über die berühmten Handelsstrassen auf der Suche nach exotischen Abenteuern und neuen Geschäften durch die Welt führten: die Persische Königsstrasse vom Fernen Osten zum Mittelmeer, die Strasse des Goldes in Nord- und Südamerika und der Karibik; und die Gewürzstrasse in Europa und Asien. Die drei Blends (Mischungen) in der Trade Routes Series sind inspiriert vom Reichtum der Kulturen, den Sehenswürdigkeiten und Erfahrungen, die entlang dieser bedeutenden Handelswege zu finden sind und unsere Blendmeister bereits seit Generationen anregen.

JOHNNIE WALKER EXPLORERS' CLUB COLLECTION - THE ROYAL ROUTE (PERSISCHE KÖNIGSSTRASSE) wurde von der majestätischen Geschichte und den Sehenswürdigkeiten an der Persischen Königsstrasse inspiriert, die dafür berühmt war, weil sie den Königen die Luxusgüter der Welt brachte. Die Erzählungen der Reisenden über ihre sagenhaften Reisen spielten sich auf dieser Strasse ab. Wertvolle Seidenstoffe, persischer Zierrat, Diamanten und Perlen wurden hier gehandelt. All dies inspirierte unseren Blendmeister zur Herstellung der aufwendigsten Variante der Reihe.

Mit seinen reichen und intensiven Aromen ist es ein Whisky wie für Könige geschaffen. Der dunkle, bernsteinfarbene Whisky, der harmonisch gemischt und sorgfältig aufbereitet wird, kommt aus den feinsten handverlesenen Eichenfässern aus den exklusiven Vorratskellern von JOHNNIE WALKER.

"Wir haben nur die allerfeinsten und wundervoll ausgewogenen Blends ausgesucht, die unergründliche stimmungsvolle Aromen besitzen und einen dazupassenden Charakter aufweisen", kommentierte Master Blender (Blendmeister) Jim Beveridge. Er fügte hinzu: "Man riecht eine grosse Anzahl von reichhaltigen Fruchtaromen wie u. a. Apfel, Birne, Feige und Pfirsich. Der Whisky erinnert an die Schönheit, Seltenheit und den exotischen Charakter der Luxusgüter, die auf der Handelsstrasse gehandelt wurden, und besitzt einen intensiven und vielschichtigen Geschmack mit Andeutungen von getrockneten Früchten und Toffee, hübsch ausgewogen mit einer zarten holzigen Süsse und einer feinen anhaltenden aromatischen Rauchnote. THE ROYAL ROUTE liefert einen wesentlich tieferen Charakter, mit reichhaltigeren, mehrlagigen Schichten im Gaumen."

Steve White, Marketing Director von Diageo Global Travel and Middle East sagte: "Die JOHNNIE WALKER EXPLORERS' CLUB COLLECTION - THE ROYAL ROUTE ist wirklich für Könige geschaffen. Er ist die Spitze und der Höhepunkt der Reihe, und wir feiern damit die Reichhaltigkeit des heutigen Reisens und Erkundens. Er ist exklusiv in Duty-Free-Läden in der ganzen Welt erhältlich und wir sind zuversichtlich, dass er als zuverlässiger Begleiter die heutigen Abenteuer-Weltreisenden zu neuen und tollkühnen Reisen inspirieren wird.

JOHNNIE WALKER EXPLORERS' CLUB COLLECTION - THE ROYAL ROUTE ist der Höhepunkt der Trade Route Series (Handelsstrassenreihe), die im Dezember 2012 mit dem Erscheinen von JOHNNIE WALKER EXPLORERS' CLUB COLLECTION - THE SPICE ROAD(TM) (Gewürzstrasse) begann und kritisch gewürdigt wurde. Er drückt die Lebendigkeit, die Aromen und Gewürze aus, die die JOHNNIE WALKER Handelsreisenden auf den blühenden Märkten in Asien gefunden hätten. Als zweiter erschien im März JOHNNIE WALKER EXPLORERS' CLUB COLLECTION - THE GOLD ROUTE(TM) (Goldstrasse). Hier bringt der Blendmeister die exotischen Fruchtaromen und die reichen goldenen Farben von Lateinamerika zum Leben.

Bei einem empfohlenen Einzelhandelspreis von US$ 159 pro 1l-Flasche ist JOHNNIE WALKER EXPLORERS' CLUB COLLECTION - THE ROYAL ROUTE exklusiv für Reisende rund um die Welt in Duty-Free-Geschäften erhältlich.

Zu weiterer Information über die Geschichte von John Walker & Sons Handelsreisen

JOHNNIE WALKER hat immer seine Grenzen ausgedehnt, um neue Horizonte zu entdecken, von den Grenzen Schottlands bis in alle vier Himmelsrichtungen der Welt.

Die Walker-Familie und ihre Vertreter bereisten seit 1820 die berühmten Handelsstrassen der Welt: die Gewürzstrasse in Europa und Asien, die Persische Königsstrasse von Europa nach Persien; und die Goldstrasse in Nord- und Südamerika und der Karibik, auf der Suche nach Abenteuern, die sowohl neue Handelsmöglichkeiten als auch reiche Erfahrungen brachten.

Durch ihren Arbeitsaufwand war JOHNNIE WALKER in den 1920er Jahren bereits in 120 Ländern vertreten. Man genoss ihn auf den grossen Eisenbahnlinien, Luxusschiffen und den frühen Transatlantikflügen In der Zwischenzeit wurde das beeindruckende Bild des schreitenden Mannes von JOHNNIE WALKER weltweit zu einer Ikone.

Zu Hause in London, in der Nähe der Verladehäuser und der Docks, von denen aus die JOHNNIE WALKER Vertreter in die Welt zogen, etablierte Alexander Walker den Travellers' Room, wo seine Vertreter sich ausruhen, Strategien entwickeln, Geschichten und Mitbringsel von ihren Reisen austauschen konnten. Diese farbenfrohen Geschichten über Erkundigungen beeinflussten die JOHNNIE WALKER Blendmeister, die neue Whiskyarten herzustellen begannen, die diese exotischen Geschichten widerspiegelten.

Diese Tradition lebt heute weiter, wenn JOHNNIE WALKER die JOHNNIE WALKER EXPLORERS' CLUB COLLECTION herstellt, eine Reihe von Whiskys exklusiv für Reisende. Die drei Varianten in dieser Kollektion unter dem Namen Trade Routes Series wurden durch den Reichtum auf den grossen Handelsstrassen inspiriert.

Über Diageo

Diageo ist das weltweit führende Unternehmen für Qualitätsgetränke mit einer bedeutenden Kollektion an alkoholischen Markengetränken, Spirituosen, Bier und Wein. Dazu gehören Johnnie Walker, Crown Royal, JepsilonB, Buchanan's, Windsor und Bushmills Whiskies, Smirnoff, Cîroc und Ketel One Vodkas, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray und Guinness.

Diageo ist ein weltweites Unternehmen, dessen Produkte in mehr als 180 Ländern rund um die Welt verkauft werden. Das Unternehmen ist sowohl an der New York Stock Exchange (DEO) als auch an der London Stock Exchange (DGE) börsennotiert. Für weitere Informationen über Diageo, seine Mitarbeiter, Marken und Leistungen besuchen Sie uns unter http://www.diageo.com. Für die internationalen Ressourcen von Diageo für den verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol durch gemeinsame Best Practice Tools, Informationen und Initiativen besuchen Sie bitte http://www.DRINKiQ.com.

