arvato tritt Lizenzierungsprogramm One-Blue für Blu-ray Disc(TM) bei

New York (ots/PRNewswire) - One-Blue, LLC gab heute bekannt, dass arvato Entertainment dem Produktlizenzierungsprogramm One-Blue Blu-ray Disc(TM) (BD) als Lizenznehmer beigetreten ist. arvato unterzeichnete die Registrierungsvereinbarung für BD-ROM Movie Disc und oder BD-ROM Data Disc; dadurch erhält das Unternehmen Zugang zu wichtigen Patenten führender Lizenzgeber, die für den Blu-ray Disc(TM)-Standard von großer Bedeutung sind.

"arvato ist ein wichtiger Beitrag zum One-Blue-Lizenzprogramm," sagte William J. Lenihan, Director IP Licensing bei One-Blue. "Das Unternehmen ist ein anerkannter Führer im Blu-ray Disc(TM)-Markt. Seine Beteiligung an One-Blue ist ein Zeichen für die Bedeutung des One-Blue-Lizenzierungsprogramms."

"arvato freut sich über die Teilnahme am One-Blue-Patentlizenzierungsprogramm," sagt Enrique Bognar, EVP Finance bei arvato Entertainment. "Dadurch, dass wir das umfangreiche One-Blue-Patentangebot nutzen können, verstärken wir unser Engagement für Blu-ray und für die Anforderungen unserer Kunden."

One-Blue verwaltet das Lizenzierungsprogramm für Patente, die für Blu-ray Disc(TM)-Produkte wichtig sind, und ist der Vertreter der in diesem Programm zusammengefassten Lizenzgeber. Bei Hardware- und Software-Produkten deckt die Produktlizenz die standardessentiellen Patente für Blu-ray Disc(TM), DVDs und CDs ab, bei Discs die standardessentiellen Patente für Blu-ray Disc(TM).

Unternehmen, die Lizenzen für eines oder mehrere Blu-ray Disc(TM)-Produkte im Rahmen des One-Blue-Produktlizenzierungsprogramms erwerben möchten oder weitere Informationen über dieses Programm und damit verbundene Lizenzgebühren benötigen, sollten sich an One-Blue, LLC unter http://www.one-blue.com/ wenden.

Informationen zu One-Blue

de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3cbee0e4Bei One-Blue, LLC erhalten Unternehmen Lizenzen für Patente im Zusammenhang mit dem Blu-ray Disc(TM)-Standard von führenden Lizenzgebern wie beispielswiese CyberLink, Dell, Fujitsu, HP, Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., JVC Kenwood, LG Electronics, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Taiyo Yuden und Yamaha aus einer Hand. Diese fünfzehn Lizenzgeber bieten weltweit mehr als zehntausend erteilte Blu-ray Disc(TM)-Produktpatente an, die für die Implementierung der Standards für Blu-ray, DVDs und CDs wichtig sinid. One-Blue beitet Lizenzen für diese Patente für Blu-ray Disc(TM)-Produkte wie beispielsweise Wiedergabe- und Aufnahmegeräte und -laufwerke, Software, PCs, bespielte und bespielbare Discs an. One-Blue hat sich Chancengleichheit zum Ziel gesetzt und fördert daher Gleichstellung im Wettbewerb für alle One-Blue-Lizenznehmer. Grundlage des Patent-Pools von One-Blue sind die Best Practices der Branche mit attraktiven Lizenzgebühren, niedrigen Abschlusskosten und einem rationalisierten Lizenzierungsverfahren.

Informationen zu arvato Entertainment de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@179eb7e4arvato Entertainment ist Marktführer bei integrierten Lösungen für Spiele, Video, Audio sowie für Fernseh- und Rundfunksender. Die Unternehmensgruppe bietet eine breite Palette an Serviceleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette: von Digitalisierung, Replikation und E-Commerce bis hin zu Fulfilment, Distribution/Supply Chain Management und Electronic Content Distribution. Diese Prozesse werden durch innovative End-to-End-IT-Systeme unterstützt. arvato Entertainment gehört zur arvato AG, einem führenden international vernetzten Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen.

Ansprechpartner: Ashley Teitelbaum Tel.: +1-212-223-3190

E-Mail:

ashley.teitelbaum @ one-blue.com

Web site: http://www.one-blue.com/