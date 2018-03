So reisen Studenten günstig zwischen Studienort und Heimat

Köln (ots) - Der Mobilitätsbedarf Studierender ist nach Vorlesungsbeginn an deutschen Universitäten und Fachhochschulen so hoch wie nie. Aufgrund der doppelten Abiturjahrgänge mussten viele Studienanfänger auf Hochschulen fernab ihrer Heimat ausweichen. Für günstiges Pendeln zwischen Studien- und Heimatort stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung.

Wer am Wochenende vom Studienort aus Familie und Freunde besuchen möchte, kann nun aus besonders vielen und preiswerten Verkehrsmittel wählen. Während die Deutsche Bahn bisher nur auf wenigen Strecken wie Leipzig-Berlin-Rostock und Köln-Hamburg Konkurrenz durch private Bahnunternehmen hatte, locken seit Anfang 2013 Fernbus-Betreiber in ganz Deutschland mit günstigen Angeboten. Auch ein Mietwagen kann eine preiswerte Alternative sein, wenn Studenten Leihgebühr und Benzin mit Mitfahrern teilen. Bei dieser Möglichkeit können Studenten die Abfahrtszeiten selbst wählen und zusätzliches Gepäck zwischen Wohn- und Studienort transportieren.

Bei sämtlichen Verkehrsmitteln gilt in der Regel, dass Reisende nur bei rechtzeitiger Buchung die günstigsten Angebote bekommen. Der folgende Vergleich gibt Überblick über die Preise verschiedener Anbieter.

Strecke Köln - Hamburg Deutsche Bahn Normalpreis: 172,00 Euro Deutsche Bahn Sparpreis: 114,00 Euro Privatbahn HKX: 81,00 Euro Busunternehmen FlixBus: 34,00 Euro Mietwagen: 48,72 Euro

Strecke Berlin - München Deutsche Bahn Normalpreis: 250,00 Euro Deutsche Bahn Sparpreis: 118,00 Euro Privatbahn HKX: - Busunternehmen FlixBus: 38,00 Euro Mietwagen: 57,29 Euro

Strecke Hamburg - Frankfurt Deutsche Bahn Normalpreis: 236,00 Euro Deutsche Bahn Sparpreis: 138,00 Euro Privatbahn HKX: - Busunternehmen FlixBus: 30,00 Euro Mietwagen: 54,19 Euro

[Preise gelten für Hinfahrt am Freitag, 15.11.2013, und Rückfahrt am Sonntag, 17.11.2013. Für den Mietwagen berechnet: ein Kombi, Versicherungen ohne SB, unbegrenzte Kilometer, 3 Mitfahrer inkl. geschätzter Treibstoffkosten, Preis pro Person, Abfrage über billiger-mietwagen.de. Stand aller Preise: 14.10.2013]

Linktipps für preiswertes Reisen zwischen Studien- und Heimatort:

Sparpreisfinder der Bahn: http://ps.bahn.de/preissuche/preissuche/psc_start.post

Fernbus-Preisvergleich: http://fernbus.focus.de

Kostenpflichtige und kostenlose Mitfahrer-Portale: http://ots.de/UQ0Eg

Mietwagen-Preisvergleich: www.billiger-mietwagen.de

