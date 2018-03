Mondelez Österreich erweitert Kaffeeangebot

Jacobs Momente Espressokapseln für Nespresso(R)*-Maschinen** ab Oktober im Einzelhandel

Wien (OTS) - Als Antwort auf die veränderten Kaffeekonsumgewohnheiten der Österreicher steigt Mondelez International, das weltweit zweitgrößte Kaffeeunternehmen und der Marktführer am österreichischen Kaffeemarkt, nun mit der Marke Jacobs Momente ins Espressokapselsegment ein. Die neuen Espressokapseln sind ab Mitte Oktober in vielen Supermärkten erhältlich und geeignet für die meisten** Nespresso(R)*-Maschinen.

Im aktuellen Kaffeemarkt wächst das On-Demand-Segment - also Einzelportionssysteme wie Pads oder Kapseln - deutlich. Laut Nielsen2 konnte der österreichweite Gesamtumsatz um 6 % auf 37 Millionen Euro gesteigert werden. Dazu Andreas Kutil, Managing Director Mondelez Österreich: "Es ist daher logisch und konsequent unser Produktportfolio in diesem Bereich weiter auszubauen."

Mondelez International ist in Österreich mit der Marke Tassimo bereits seit 2006 im Einzelportionssegment mit Kapseln vertreten.

Konsumgewohnheiten der Österreicher: Kapsel- und Padsysteme hoch im Kurs

Kaffee hat in den vergangenen Jahren sein Image als reines Frühstücks- und Muntermacher-Getränk abgelegt und sich zu einem vielseitigen und Lifestyle-Produkt entwickelt.

Qualität und Convenience werden immer wichtiger und Konsumenten investieren zunehmend in besondere Kaffeesorten und Geschmacksrichtungen. Innovative Kaffeeangebote, die über den "klassischen" Filterkaffee hinausgehen, stehen hoch im Kurs. In Westeuropa verzeichnet das On-Demand-Segment weiterhin ein Wachstum im zweistelligen Bereich. Ein Trend, den auch der Österreichische Kaffee- und Tee-Verband bestätigt. Während Vollautomaten in den letzten Jahren konstant in rund einem Drittel aller österreichischen Haushalte vertreten waren (2013: 31,1 %; Quelle GfK), zählen vor allem Kapsel- und Padsysteme zu den großen Gewinnern. So vertrauen mittlerweile mehr als 35 % aller österreichischen Kaffeetrinker zu Hause auf die Zubereitung mit Kapseln. Die erst vor wenigen Jahren eingeführten Pads bringen es schon auf den beachtlichen Anteil von fast 10 % 1).

Kaffee bei Mondelez Österreich

Mondelez Österreich ist mit mehreren Kaffee-Brands vertreten - zu den größten zählen Jacobs (mit den Sorten Jacobs Monarch und Jacobs Momente) sowie Tassimo, aber auch Café Hag. Mit diesen Marken deckt das Unternehmen das gesamte Kaffeespektrum ab - vom klassischen Filterkaffee und der Ganzen Bohne über Kaffeepads, Tassimo-Spezialitäten und Löskaffee. Dieses Spektrum wird nun durch die neuen Espresso-Kapseln ergänzt.

Der Marktanteil von Mondelez Österreich am heimischen Kaffeemarkt beträgt derzeit 26,7 %. Damit ist das Unternehmen die unangefochtene Nummer 1, gefolgt von Tchibo mit 20,9 % und Nestlé mit 10,8 % 2). "In Europa repräsentiert die Unternehmenssparte Kaffee 12 % unseres gesamten Portfolios. Das Wachstum im Kaffeepad- bzw. -Kapselmarkt ist sehr stark, zirka die Hälfte des Kaffee-Geschäftes steckt bereits in diesen schnell wachsenden Segmenten", erklärt Andreas Kutil.

Die neuen Jacobs Momente Espresso-Produkte

Für verschiedenste Geschmacksvorlieben bieten die Jacobs Momente Espressokapseln die passende Sorte. Für Harmonie-Bedürftige ist dolce mit dem milden und samtigen Charakter ideal. Einen besonders aromatischen Genussmoment garantiert supremo mit leichter Säure. Wer es eher sinnlich mag, greift zur Sorte classico, einem vielschichtigen Espresso mit rundem Bouquet. Die Liebhaber kräftiger Espressi kommen mit der Variante intenso voll auf ihre Kosten. Die Espressi lassen sich pur oder mit Milchschaum auch als Latte Macchiato oder Cappuccino genießen.

Über Mondelez International

Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) erwirtschaftete im Jahr 2012 weltweit einen Umsatz von 35 Milliarden Dollar. Mondelez International ist ein weltweit führender Hersteller von Schokolade, Keksen, Kaugummi, Süßigkeiten, Kaffee und Getränkepulver. Verbraucher in 165 Ländern genießen die Produkte diverser Milliarden-Dollar-Marken, darunter Cadbury, Cadbury Dairy Milk, Milka Schokolade, Jacobs Kaffee, LU, Nabisco und Oreo Kekse, Tang Getränkepulver und Trident Kaugummi. Mondelez International wird geführt in Standard and Poor's 500, NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index. Besuchen Sie uns online:

www.mondelezinternational.com | www.facebook.com/mondelezinternational

1) Die Zahlen wurden übernommen vom Österreichischen Kaffee- und Tee-Verband (Presseaussendung Kaffeemarkt 2012/2013, September 2013).

2) Die Berechnungen von Mondelez International basieren auf Nielsen USD (000) Absatz-Informationen für den gesamten Lebensmittelmarkt (jüngste zwei rollierende Jahreszahlen enden mit P3 2013).

*Nespresso(R) ist die Marke einer Drittpartei, die mit Mondelez International nicht in Verbindung steht.

**Jacobs Momente Espresso Kapseln sind geeignet für alle Nespresso (R)* Maschinen gekauft vor dem 1. Juli 2013 und seitdem für alle Nespresso(R)* Maschinen außer der folgend aufgelisteten:

Nespresso(R)* U(R)*milk Pure Black De'Longhi EN 210BAE Nespresso(R)* U(R)*milk Pure Cream Krups XN 2601

