Großes Interesse für die erste Wiener Zinshaus-Auktion Objekte mehr als 10 Prozent über dem Rufpreis verkauft

Wien (OTS) - Erfolgreiche Premiere für die erste Wiener Zinshaus-Auktion der beiden Immobilientreuhänder Eugen Otto und Oliver Brichard: Unter großem Andrang von rund 80 Investoren und Branchenkollegen wurden heute, Donnerstag, mittags zwei außergewöhnliche Immobilien in zentraler Lage des 3. bzw. 4. Bezirks deutlich über dem Rufpreis versteigert. Konkret lag das Eckzinshaus in der Reisnerstraße 61 (1030 Wien) mit Euro 6,5 Mio Euro um 10,6 Prozent über dem ausgerufenen Mindestgebot. Das moderne Wohnhaus in der Belvederegasse 18 (1040 Wien) wechselte um Euro 4 Mio den Besitzer und lag damit um 11,8 Prozent über dem Mindestgebot.

Zwei Mal fiel der Hammer, zweimal ging ein Raunen durch den großen Fest- Saal im Ringstraßenhotel Radisson Blu Palais, zweimal lag das letzte Gebot über den Erwartungen der Verkäufer. Und auch die beiden Auktionatoren zeigten sich mit dem gelungenen Start ihres Projektes heute mehr als zufrieden. "Mit der ersten Wiener Zinshaus-Auktion hat sich erstmals ein transparentes und sicheres öffentliches Verkaufsverfahren am Wiener Zinshausmarkt etabliert" , so Oliver Brichard und Eugen Otto nach der freiwilligen Versteigerung.

Mit der Wiener Zinshaus-Auktion richten sich die beiden Immobilientreuhänder an private aber auch gewerbliche und institutionelle Immobilieneigentümer. Ebenso an Eigentümergemeinschaften, Privatstiftungen, Verkäufer im Auftrag Dritter sowie die öffentliche Hand: also an all jene, die einen nachvollziehbaren, transparenten und auch zeitlich begrenzbaren Verkaufsprozess für ihre Liegenschaft benötigen. Denn alle relevanten Entscheidungen werden in der Auktion sofort und mit dem letzten Hammerschlag des Auktionators sowie nach Protokollierung durch den anwesenden Notar getroffen. Langwierige und kostspielige Vertragsverhandlungen entfallen - bei der Zinshaus-Auktion treffen Angebot und Nachfrage zum aktuellen derzeit besten Marktpreis - dem Höchstgebot - aufeinander.

Nächste Auktion: Frühjahr 2014 - Einbringung ab sofort möglich

Nach der erfolgreichen Premiere ist die nächste Auktion für das Frühjahr 2014 vorgesehen. Die Einbringung der Objekte sollte möglichst zeitnah erfolgen, gibt es doch eine fast sechsmonatige Vorbereitungszeit zu berücksichtigen. "Nur mit einer umfangreichen, sorgfältigen Vorbereitung können wir sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer ein Höchstmaß an Transparenz und Sicherheit bieten", so Brichard und Otto.

Zwei Immobilienprofis - ein gemeinsames Projekt

Sie haben beide große Erfahrungen am Wiener Zinshausmarkt und sind für dieses Projekt eine Kooperation eingegangen: Eugen Otto und Oliver Brichard, deren Unternehmen gemeinsam seit knapp 100 Jahren am Markt sind, haben das Konzept für die erste Wiener Zinshaus-Auktion gemeinsam entwickelt:

Die Wiener Otto Immobilien Gruppe gehört mit 70 Experten zu den größten unabhängigen und eigentümergeführten Immobiliendienstleistern in Österreich. Dr. Eugen Otto MRICS, promovierter Jurist, Immobilientreuhänder und Sachverständiger für das Immobilienwesen, ist geschäftsführender Eigentümer des Unternehmens. Seit 2009 bringt sein Unternehmen zwei Mal jährlich den "Ersten Wiener Zinshausmarktbericht" heraus, eine flächendeckende und umfassende Erhebung des Wiener Zinshausbestandes.

Die Immobilienexperten von Brichard Immobilien verwalten, entwickeln und bewerten Wohnimmobilien im Großraum Wien seit mehr als 35 Jahren. KommR Oliver Brichard MSc leitet das Unternehmen in zweiter Generation. Er ist Immobilientreuhänder und Gerichtssachverständiger, von 2004 bis 2012 war er Fachgruppenobmann der Immobilientreuhänder in der Wiener Wirtschaftskammer. Seit 2007 wickelt er öffentliche Feilbietungen in Wien ab.

