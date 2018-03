ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Erste Bank Open und aus der "Heute für Morgen" Erste Liga

Am 18. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 18. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Erste Bank Open 2013 um 12.45 Uhr und vom "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Match Cashpoint SCR Altach - FC Liefering um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Airpower 2013 um 11.15 Uhr, das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.25 Uhr und Folge 33 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

Das Erste Bank Open, dotiert mit 571.755 Euro, geht noch bis 20. Oktober in der Wiener Stadthalle über die Bühne. ORF SPORT + überträgt bis Sonntag täglich live - insgesamt 37 Stunden. Die Kommentatoren sind Oliver Polzer und Bernhard Stöhr, Kokommentator ist Stefan Koubek. Regie führen Peter Baumann und Manfred Kuderna.

Nach der Länderspielpause kommt es in der "Heute für Morgen" Erste Liga zum Schlagerspiel Cashpoint SCR Altach gegen den FC Liefering. Die beiden Vereine trennen in der Tabelle nach zwölf Runden drei Punkte. Tabellenführer Altach musste zuletzt eine 0:3-Niederlage in Kapfenberg einstecken. Verfolger Liefering möchte mit einem Sieg gegen Altach den Punkterückstand wettmachen. In der vergangenen Runde kamen die Salzburger bei Schlusslicht Parndorf aber auch über ein 0:0 nicht hinaus. Kommentator ist Thomas Österle.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 17. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at