Den Erfolg der Online-PR belegen / Tagesseminar in Hamburg

PR soll informieren, anziehen und binden. Doch die beste PR-Arbeit bringt nichts, wenn sie nicht bei der Zielgruppe ankommt. Monitoren, messen, bewerten, dokumentieren - Wie erfolgreich ist unsere PR? Was gibt es besonders bei der Dokumentation von Online-PR zu beachten? Mit diesen Fragen befasst sich der Media Workshop "Erfolgskontrolle in der Online-PR" am 5. Dezember 2012 in Hamburg.

Als Referent führt Jörg Hoewner, Geschäftsführender Partner der K12 -Agentur für Kommunikation und Innovation, in das große Feld der PR-Evaluation ein. Neben Argumenten für die Auswertung von Online-Medienarbeit ist vor allem das Kennenlernen von Instrumenten und Evaluations-Prozessen Themenschwerpunkt. Dabei wird auch auf "Klassiker" wie Medienresonanzanalyse und Website-Statistik eingegangen. Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter die sich umfangreiches Wissen über Evaluation und Dokumentation von Online-PR aneignen möchten oder bereits vorhandene Kenntnisse ausbauen wollen.

Jörg Hoewner (Jahrgang 1969) ist Geschäftsführender Partner der K12 -Agentur für Kommunikation und Innovation und arbeitet als Berater für moderne Unternehmenskommunikation in Düsseldorf. Er war einer der ersten Berater in Deutschland, der sich mit Online Relations bzw. Online-PR befasste. Seit 1995 berät Hoewner Kunden in diesem Bereich und baute die Online-Unit der PR-Agentur Kohtes Klewes (heute KetchumPleon) mit auf. Zu seinen Kunden zählen DAX30-Unternehmen und mehrere Verbände. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Integration von Kommunikation, deren Messbarkeit und der Auswirkung von Kommunikationstechnologien auf die interne und externe Unternehmenskommunikation.

Über das Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

