Ruth Weiss in Wien 2013

Ruth Weiss - Fr. 18.10. Literaturhaus, Mo. 21.10. Porgy&Bess, WIEN

Wien (OTS) - Ruth Weiss, die 85 jährige, in den USA lebende Dichterin, und "weibliche Stimme der beatgeneration" mit Wurzeln in Wien, ist auf Einladung der edition exil derzeit in Wien und tritt hier 2 mal öffentlich auf!

Fr. 18.10. 2013 um 20 Uhr, Literaturhaus Wien Seidengasse 13, 1070 Wien

Buchpräsentation Ruth Weiss "the snake sez yesssss" (edition exil, Wien 2013)

poems - gedichte, deutsch-englisch

Übersetzung: Brigitte Jaufenthaler und Reinhold Oberhofer

216 Seiten, brosch., Euro 15,-, isbn: 978-3-901899-61-4

29 days, 29 poems from a desert journal. a journey through the internal desert. 29 tage, 29 Gedichte aus dem Wüstentagebuch. Eine Reise durch die Wüste in unserem Inneren.

Percussion: Harold Davis

Mo. 21.10. 2013 um 20 Uhr 30, Porgy&Bess Riemergasse 11, 1010 Wien

Ruth Weiss und Jazz Trio: Jazz-Poetry-Performance und Cd-Präsentation Ruth Weiss "make waves" (edition exil, Wien 2013)

poems, Euro 20,-, isbn: 978-3-901899-63-8

Ruth Weiss und Jazz-Trio (Cd, edition exil 2013)

Gerhard Graml (Bass), Christian Maurer (Reeds), Harold Davis (Percussion)

Ruth Weiss, die Dichterin und "goddess of the beatgeneration", bekannt vor allem für ihre eindrucksvollen Jazz-Poetry-Performances wurde 1928 in Berlin als Kind jüdischer Eltern aus Wien geboren. Die entscheidenden Jahre ihrer Kindheit bis 1938 hat sie in Wien verbracht, von wo aus der Familie die Flucht in die USA gelang. Ruth Weiss trat ab Mitte der 50er Jahre im Umfeld der US-amerikanischen "beat poets" auf. Legendär wurden ihre Poetry-Performances in den Clubs von San Francisco zu Jazz. Ruth Weiss lebt und arbeitet in Kalifornien.

