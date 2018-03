RK-Terminvorschau vom 21. OKTOBER bis 7. NOVEMBER 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 21. OKTOBER bis 7. NOVEMBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 21. OKTOBER: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Grenzen der Beschleunigung: Ist Verzögerung denkbar - und wünschenswert?", Vortrag: Univ.-Prof. Dr. Hartmut Rosa (Rathaus, Festsaal) DIENSTAG, 22. OKTOBER: 10.00 Uhr, Fototermin anlässlich des Wiener Equal Pay Day "Heimwerker gesucht" mit StRin Frauenberger und echten Handwerkern (Eisenwarenhandlung EISEN-DORN, 2., Praterstraße 9/Große Mohrengasse 2) MITTWOCH, 23. OKTOBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Dekretes über den verliehenen Berufstitel "Professor" an Peter Brunner und RegRat Johann Salomon, des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Prof. Franz Basdera, des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Gerhard Heger sowie der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien an Maximilian Stony durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) FREITAG, 25. OKTOBER: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 19.30 Uhr, Präsentation Wiener Feuerwehrkalender 2014 (Palais Eschenbach, 1., Eschenbachergasse 11, Infos zum Kartenvorverkauf: www.firemans.at) DIENSTAG, 29. OKTOBER: 10.00 Uhr, Verleihung "CENTROPE-Preis 2013" durch GRin Vitouch und Reinhard Karl, Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (Rathaus, Steinsaal II) DONNERSTAG, 31. OKTOBER: 14.00 Uhr, Überreichung des Dekretes "Obermedizinalrat" an die Medizinalräte Dr. Ortwin Grell, Dr. Ismail Nawaiseh und Dr. Johann Tomasek sowie des Dekretes "Medizinalrat/rätin an Dr.in Doris Haberler, Dr. Wolfgang Haberler, Dr. Walter Pleyer, Dr. Alfred Trost und Dr.in Elisabeth Wernhart-Hallas durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) DIENSTAG, 5. NOVEMBER: 10.30 Uhr, Pressebesichtigung "A Good Day - Eine Installation Andrew M. Mezvinsky" (Museum Judenplatz, 1., Judenplatz 8, um Anmeldung unter pr @ stalzerundpartner.com wird gebeten, www.stalzerundpartner.com) 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Lesung aus den Akten des Volksgerichtes 1945 bis 1955", Lesung: Elisabeth Orth (Altes Rathaus, 1., Wipplingerstraße 8, Festsaal, www.archiv.wien.at) 18.30 Uhr, BürgerInnenversammlung § 104c WStV - Penzing zum Thema: "Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Keißlergasse/Bergmillergasse" (Goethe-Gymnasium, 14., Astgasse 3, Festsaal) MITTWOCH, 6. NOVEMBER: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 18.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Der Existentalismus des Albert Camus - Kritik aus einer fernen und fremden Welt?", Lesung: Martin Ploderer (Institut Francais, Clam Gallas, Salon Rouge, 8., Währinger Straße 30, http://institut-francais.at/vienne) DONNERSTAG, 7. NOVEMBER: 18.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die Habsburgermonarchie - vom vielsprachigen Staatswesen zum dissonanten Erinnerungsort?", Impulsreferat: Peter Haslinger (Altes Rathaus, 1., Wipplingerstraße 8, Festsaal, http://www.univie.ac.at/Geschichtsforschung/ veranstaltungen/jahrestag-2013)

