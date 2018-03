6000 Euro beim Demokratie-Award von Respekt.net zu gewinnen

Einreichung bis Dienstag, 22. Oktober 2013 möglich

Wien (OTS) - Respekt.net vergibt einen Award an Projekte, die auf eine Stärkung der Demokratie in unserem Land bzw. in Europa abzielen. Folgende Inhalte sollen abgedeckt werden:

Motivation junger Menschen, sich politisch zu engagieren

Informationsarbeit im Bereich politischer Bildung

Bereitstellung von Instrumenten offener politischer Teilnahme

Verbesserung der Transparenz unserer gewählten Volksvertreter

Verbesserung der Transparenz von politischen Entscheidungen

Verbesserung der Transparenz der öffentlichen Verwaltung

Interessierte Personen, Gruppen oder Vereine müssen bis 22. Oktober 2013 ihr Projekt auf www.respekt.net einreichen und sich unter projekte @ respekt.net für die Award-Teilnahme anmelden. Die Entscheidung über die Reihung der Projekte wird von den Usern auf Respekt.net mittels Voting getroffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.respekt.net/award/

Rückfragen & Kontakt:

Verein Respekt.net

office @ respekt.net

www.respekt.net