Fußball-Blog "MEYERmeint" für iPhone und Android: AppMachine stellt neue App des news aktuell-Geschäftsführers Carl-Eduard Meyer bereit

(EUN) -

-------------------------------------------------------------- App herunterladen http://ots.de/kPYkP --------------------------------------------------------------

Hamburg (ots) -

Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Den wöchentlichen Fußball-Blog "MEYERmeint" gibt es ab sofort als Smartphone-App für iPhone und Android. Hinter dem Blog steht Carl-Eduard Meyer, Geschäftsführer der dpa-Tochter news aktuell und begeisterter Fußball-Fan. Jede Woche kommentiert er in seinem Blog "MEYERmeint" das aktuelle Spielgeschehen in der Bundesliga -leidenschaftlich und pointiert, jedoch nicht immer objektiv. Denn sein Herz schlägt "lebenslang grün-weiß".

"Ich bin selber begeisterter Smartphone-Nutzer und möchte mit der App einen neuen Weg ausprobieren, der noch bessere Interaktion mit Geschäftspartnern, Kunden und Fußballinteressierten ermöglicht", sagt Carl-Eduard Meyer. "Mobiles Marketing gewinnt massiv an Bedeutung. Ende des Jahres wird es weltweit mehr mobile Endgeräte als Menschen geben. Als Kommunikationsunternehmen müssen wir uns mit solchen Trends beschäftigen und sie spielerisch angehen. Mit AppMachine haben wir einen Partner gefunden, der uns ermöglicht, schnell und einfach eigene Apps zu erstellen", so Meyer.

Die "MEYERmeint"-App wurde mit der AppMachine gebaut, einem App-Baukasten, mit dem Jeder ohne Programmierkenntnisse Apps für iPhone und Android erstellen kann. Ob den eigenen Unternehmens- oder Agenturauftritt, eine Veranstaltung oder ein privates Projekt -www.appmachine.com ist ein Werkzeug für jeden Anlass und geeignet für Webdesigner, Entwickler, Agenturen und Verbraucher. Auch die App zum Kommunikationskongress 2013 in Berlin wurde mit AppMachine erstellt.

Über AppMachine

Das niederländische Startup ist gerade als eines der vielversprechendsten jungen Technologie-Unternehmen für den Deloitte Rising Star Award 2013 nominiert und setzt mit seinem App-Baukasten neue Standards in der Erstellung nativer Apps.

Nach zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit ging das Unternehmen im Juni 2013 an den Markt. Inzwischen bauen 45.000 Nutzer in mehr als 140 Ländern Apps auf www.appmachine.com. AppMachine hat 26 Mitarbeiter in Heerenveen (Niederlande) und Partner in Brasilien und den deutschsprachigen Ländern.

Download der "MEYERmeint"-App: http://apps.appmachine.com/MEYERmeint

Blog MEYERmeint: http://meyermeint.blogspot.de

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Liebich

Kommunikation AppMachine Deutschland, Österreich, Schweiz

E-Mail: presse @ appmachine.com

Telefon: +49 176 348 000 37

Internet: www.appmachine.com

Twitter: www.twitter.com/AppMachineDE

Facebook: https://www.facebook.com/AppMachine