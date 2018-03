Heute Fachtagung zum Thema Kinderarmut in Wien ++ ab 09:00 Livestream (www.volkshilfe.at/livestream)

Tagung "Aufwachsen in Armut. Kinderarmut in Österreich. Befunde und Auswege" im Architekturzentrum Wien

Wien (OTS) - Die Volkshilfe veranstaltet heute am 17. Oktober 2013 anlässlich des "Tag gegen Armut" die Tagung "Aufwachsen in Armut. Kinderarmut in Österreich. Befunde und Auswege". Am Programm stehen Beiträge von Bundesminister Rudolf Hundstorfer, Volkshilfe Geschäftsführer Erich Fenninger, Tom Schmid (SFS - Sozialökonomische Forschungsstelle), Gerda Holz (ISS - Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik), Monika Klinger (Leiterin Sozialpädagogische Familienhilfe), Kathrin Feier (Sozialpädagogin) und Laura Schoch (Bundesjugendvertretung).

Weitere Programmdetails: www.volkshilfe.at/fachtagung

++ Ein Livestream ist ab 09:00 Uhr unter www.volkshilfe.at/livestream verfügbar. ++

Aufwachsen in Armut. Kinderarmut in Österreich. Befunde und Auswege.

Wann: 17. Oktober 2013 9:00 Uhr - 13:45 Uhr Wo: Podium, Architekturzentrum Wien Museumsplatz 1, im MQ, 1070 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Mag. (FH) Margit Kubala

Tel.: +43 (0) 676 83 402 214

margit.kubala @ volkshilfe.at

www.volkshilfe.at/presse