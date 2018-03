Sternenzauber und Werkstattatmosphäre: Weihnachten wird kreativ mit den Projekt-Boxen des Dremel VersaTip und Dremel 3000

Stuttgart/Solothurn (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Wenn die ersten Schneeflocken fallen, bunte Lichterketten die Fenster erleuchten und es überall nach Plätzchen duftet, dann ist sie wieder da - die Vorweihnachtszeit. In diesen Tagen kommt die Familie zusammen und genießt die ruhigen Sonntagnachmittage. Genau die richtige Zeit, um gemeinsam Geschenke zu basteln. Die Dremel Projekt-Boxen liefern dafür sowohl die Inspirationen als auch die passenden Geräte in einem Set. Für den Mutter-Tochter-Tag gibt es die Dremel VersaTip Projekt-Box. Das Vater-Sohn-Set wartet mit dem Dremel 3000 inklusive Bastelprojekt auf.

VersaTip Dekorationsset - Sternenzauber für Mutter und Tochter

Die Dremel VersaTip Projekt-Box hält alles für einen gemütlichen Bastelnachmittag in der Vorweihnachtszeit bereit: den vielseitigen Gaslötkolben Dremel VersaTip, Holzanhänger in Schneeflocken- und Sternenform sowie umfangreiches Dekorationsmaterial zum Verzieren und Verschönern. Damit haben Mutter und Tochter alles zur Hand, um elegante Holzsterne für den Weihnachtsbaum zu kreieren. Die Sterne werden einfach an den perforierten Stellen aus dem Holz gedrückt und anschließend individuell gestaltet. Wer seine Sterne farbenfroh und glitzernd mag, der setzt auf das Embossing-Pulver in Gold, Rot und Silber. Einfach das Pulver auf die Sterne streuen und mit dem Dremel VersaTip erhitzen bis es flüssig ist, kurz abkühlen lassen, fertig. Highlights und strahlende Akzente lassen sich mit den mitgelieferten Hotfix-Strass-Steinen setzen. Für den punktgenauen Halt sorgt der VersaTip. Dazu die Lötspitze auf den Strassstein richten, bis der Heißkleber flüssig wird und am Stern fixieren. Auch Brandmalerei ist mit dem Dremel VersaTip möglich. Kunstvolle Brandmuster im Holz bilden eine gelungene Alternative zu Strass und Glitzer und lassen sich mit dem Dremel VersaTip Aufsatz für Brandmalerei ebenfalls gekonnt umsetzen.

Nach dem Weihnachtsfest ist der Dremel VersaTip ein idealer Helfer für kreative Hobbybastler und Modellbauer mit dem Blick fürs Detail. Egal, ob Löten, Schmelzen, Heißschneiden, Schweißen oder Brandmalerei - der handliche und leicht zu bedienende Gaslötkolben entfaltet sein kreatives Können bei besonders anspruchsvollen und filigranen Arbeiten.

Dremel 3000 - Weihnachtswerkstatt für Vater und Sohn

Mit der Dremel 3000 Projekt-Box können Vater und Sohn in der Vorweihnachtszeit gemeinsam ihre Bastelfreude entdecken. Das Set enthält das Multifunktionswerkzeug Dremel 3000, umfangreiches Zubehör und Bastelmaterial für ein flottes Holzauto. Einfach auspacken, das Lieblingsauto aufzeichnen und die Form mit dem Dremel 3000 herausarbeiten. Anschließend werden die mitgelieferten Räder mit Hilfe der Achsen montiert - startklar ist der selbstgebaute Flitzer. Gibt es nach dem ersten Autorennen im Kinderzimmer ein paar Kratzer in der Karosserie zu beheben oder soll das Auto mit einer persönlichen Gravur verschönert werden, zeigt der Dremel 3000 sein wahres Talent: Dank des umfangreichen mitgelieferten Zubehörs und den praktischen Vorsatzgeräten gehen Schneid-, Schleif-, Fräs-, Polier-und Gravurarbeiten präzise von der Hand. Das Wechseln der Zubehöre erfolgt dabei schnell und unkompliziert, denn der Dremel 3000 verfügt über die EZ Anschlusskappe - einen im Gerät integrierten Spann-Schlüssel, der einen werkzeuglosen Zubehörwechsel erlaubt. So gelingen nicht nur die Holzautos als Weihnachtspräsent, sondern auch individuelle Projekte das ganze Jahr über.

Bestseller im Überblick

In der Dremel VersaTip Projekt-Box sind sechs Lötzubehörteile enthalten: Lötspitze, Heißmesser, Schneideklingen, Heißluftgebläsedüse und verschiedene Zubehöre für Brandmalerei. Hinzu kommen Embossing-Pulver in Gold, Rot und Silber, ein Embossing-Stift sowie Hotfix-Dekosteine und zwei Holzvorlagen für Schneeflocken und Sterne. Eine elegante Aufbewahrungsbox hilft, die nötige Ordnung zu halten. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 50 Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Dremel 3000 Projekt-Box umfasst neben dem 45-teiligen Zubehörset vier Vorsatzgeräte - die biegsame Welle, den Präzisionshandgriff, den Modellierungstisch und den Schutzhauben-Vorsatz. Außerdem sind ein Holzblock sowie vier Räder und vier Achsen dabei. Alles verpackt in einer kompakten und edlen Metallbox. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 100 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Beide Sets sind ab Oktober 2013 im Handel erhältlich.

Das Unternehmen Dremel wurde im Jahr 1932 von A.J. Dremel gegründet, der das erste Multifunktionswerkzeug der Welt vorstellte. Heute entwickelt und fertigt das Unternehmen vielseitige Werkzeugsysteme in höchster Qualität für Verbraucher, die sich handwerklichen und kreativen Tätigkeiten verschrieben haben - von Reparaturen in Haus und Garten, Restauration von Automobilen, Holzarbeiten und Modellbau bis hin zur Herstellung von Schmuck und zur Gestaltung von Fotoalben. Die vielseitigen Werkzeugsysteme von Dremel umfassen ein breites Spektrum kompakter und präziser Geräte wie Multifunktionswerkzeuge, Spiralsägen, Klebepistolen und vieles mehr. Für alle Produkte gibt es spezielle Zubehöre und Vorsatzgeräte, die Detailarbeiten und anspruchsvolle Aufgaben bei handwerklichen Projekten erleichtern. Seit 1993 ist Dremel Teil der in rund 50 Ländern weltweit vertretenen Bosch-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.dremel.de und www.dremel.ch.

Rückfragen & Kontakt:

Journalistenkontakt Deutschland



Robert Bosch GmbH

Dr. Bettina Dannenmann

Telefon: 0711 758-3132

E-Mail: Bettina.Dannenmann @ de.bosch.com



Ketchum Pleon GmbH

Fanny Hickisch

Telefon: 0711 21099-412

E-Mail: Fanny.Hickisch @ ketchumpleon.com



Journalistenkontakt Schweiz

Robert Bosch AG, Power Tools

Ursula Persici-Flury

Telefon: 0041 32 686-5740

E-Mail: ursula.persici-flury @ ch.bosch.com



Ketchum Pleon GmbH

Fanny Hickisch

Telefon: +49 711 21099-412

E-Mail: Fanny.Hickisch @ ketchumpleon.com