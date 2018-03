Maersk Container Industry unter den Finalisten für Auszeichnungen im Bereich "CSR und Innovation"

Tingleff, Dänemark (ots/PRNewswire) - Dank eines fortschrittlichen Isolierschaums und genialen Losungen fuer den Transport frischer Lebensmittel schaffte es das Unternehmen Maersk Container Industry in die Auswahl fuer zwei Wettbewerbskategorien (CSR und Innovation) der diesjahrigen Containerization International Awards.

"Fuer die Forschungs- und Entwicklungsteams von MCI ist es eine Ehre, als Finalisten fuer zwei Auszeichnungen nominiert zu sein, und das angesichts der Tatsache, dass so viele gute Projekte und Unternehmen beteiligt sind," sagt Casper Jacobsen, Koordinator fuer Nachhaltigkeit bei MCI.

Die multimediale Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.multivu.com/mnr/63481-maersk-container-industry-a-finalist-for-two-awards

MCI konkurriert um den Preis fuer die "Technologische Innovation des Jahres" und die Anerkennung seines automatischen Belueftungssystems AV +, das Energie spart, indem es die Frischluftzufuhr im Kuehlcontainer steuert. Eine verbundene Technologie in kontrollierter Atmosphare (CA) verfolgt die Reifung und Atmung von Obst und Gemuese im Inneren des Containers wahrend des Transports. CA verbessert die Haltbarkeit und verlangert die mogliche Transportzeit von Bananen von 20 auf 45 Tage, was Bananenproduzenten in den vergangenen vier Jahren ermoglichte, neue Markte zu erschliessen.

MCI steht zudem in der Endauswahl fuer den Preis "Corporate Social Responsibility". MCI kooperiert mit der Initiative "SAVE FOOD" der Vereinten Nationen, die sich fuer die Vermeidung der weltweiten Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt. Der von MCI entwickelte Isolierschaum SuPoTec(R) wurde vom World Wildlife Fund (WWF) dafuer gelobt, der EU-Gesetzgebung zum Schutz von Klima und Ozonschicht vorauszusein.

Containerization International, das internationale Beforderungsmagazin, veranstaltet seine jahrliche Preisverleihung zu Ehren von Unternehmen, die die Produktion von Containern, die Containerverschiffung sowie Containerterminals sicherer, umweltfreundlicher und verlasslicher gestalten, am 24. Oktober in London.

