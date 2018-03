Dimetis bringt leistungsfähiges Managementsystem mit gestufter Steuerung für Broadcaster, Netzwerkbetreiber und Mediendienstleister auf den Markt

(PRN) - -- Die BOSS Cloud® in Kombination mit dem BOSS Local Controller®-System gewährleistet Betreibern das Management und die Skalierung großer Netzwerke

Dietzenbach, Deutschland (ots/PRNewswire) - Dimetis, (http://www.dimetis.de), ein führender Software-Anbieter für Betriebsunterstützungssystem-Lösungen (engl. Operations Support System, OSS), gab heute die Markteinführung der BOSS Cloud bekannt. Dabei handelt es sich um ein einzigartiges, skalierbares Managementsystem mit gestufter Steuerung, das mit dem zentralisierten Managementsystem BOSS Broadcast Manager® und dem lokalen BOSS Local Controller-System zusammenarbeitet, um die lokalen Geräte in großen und wachsenden Netzwerken zu überwachen und zu kontrollieren.

Die neue BOSS Cloud als Teil der BOSS-Broadcast-Plattform von Dimetis ist darauf ausgelegt, die Kapazitäten des BOSS-Broadcast-Manager-Systems von Dimetis zu erweitern.

Die Anzahl der Netzwerk-Geräte wird erweitert und die gesamte Datenmenge wird unüberschaubar, insbesondere in IPTV- und Digital Video Broadcasting (DVB)-Netzwerken. Zentrale Managementsysteme stehen vor neuen technischen Herausforderungen. Dazu gehören die Verwaltung einer steigenden Anzahl an Geräten im Netzwerk, große Datenmengen (Status und Alarm) dieser Geräte und die richtige Überwachung der lokalen Geräte, die sich an einem entfernt gelegenen Standort befinden oder eine hohe Latenz bei der Kommunikation aufweisen. Dimetis hat diese Probleme mit der BOSS Cloud gelöst, indem die angemessenen Kapazitäten zur Verwaltung der modernen Netzwerke bereitgestellt werden.

Die BOSS Cloud transferiert mithilfe des BOSS Local Controller-Moduls den Großteil der Kapazitäten des Managementsystems näher an die Netzwerkelemente in einer Netzwerkumgebung und bietet auch weiterhin einen zentralisierten Überblick über den Status und den Betrieb des gesamten Netzwerks.

"Wir freuen uns sehr auf die Markteinführung dieses neuen Produkts, das auf der Grundlage der Kundenanforderungen entwickelt wurde. Schon bei nur einem einzigen zentralisierten Managementsystem haben Kunden Probleme mit der Skalierung und der Leistung", erklärte Dr. Shahin Arefzadeh, COO & Präsident des US-Geschäftsbereichs von Dimetis. "Der einzigartige Wert der BOSS Cloud und des BOSS Local Controller liegt in der Überwachung der lokalen Geräte, insbesondere in der automatischen Überwachung mit benutzerdefinierten Scripts. Dies bietet den Betreibern und ihren Kunden hohen Wert und eine ausgezeichnete Servicequalität."

Weitere Informationen zur BOSS Cloud finden Sie auf einem technischen Whitepaper, das Sie auf http://www.dimetis.de/en/services/white-paper s/boss-cloud-white-paper.html herunterladen können.

Informationen zu Dimetis de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@240e6e0eDimetis mit Hauptsitz in Dietzenbach, Deutschland, ist ein führender Hersteller von Software, der standardisierte und kundenspezifische Produktlösungen für Broadcast OSS und Telecom NGOSS (Next Generation Operations Systems and Software) anbietet. Unsere modularen Plattform-Softwarelösungen für Broadcast OSS sorgen dafür, dass Medien und alle anderen Dienste sich nahtlos über jedes Netzwerk hinweg bewegen können. Die Software-Produkte der Dimetis GmbH werden von vielen der wichtigsten Broadcaster, Telekommunikationsanbietern und Mediendienstleistern verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf:

http://www.dimetis.de.

