BATS Chi-X Europe bringt "BXTR"-Plattform für europaweite Handelsberichte auf den Markt

(PRN) - - BXTR bietet transparente, kostengünstige, europaweite Dienstleistungen für Handelsberichte beim Börsenhandel und außerbörslichen Handel

London (ots/PRNewswire) - BATS Chi-X Europe, ein europaweiter renommierter Betreiber von Wertpapiermärkten, gab heute die Einführung von BXTR bekannt. Dabei handelt es sich um ein Paket an Dienstleistungen für Handelsberichte beim Börsenhandel und außerbörslichen Handel, die der gesamten europäischen Handelsgemeinschaft eine umfassende Lösung für Handelsberichte mit der Option bietet, ihre außerbörslichen Handelsabschlüsse zentral und multilateral abzuwickeln.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120109/CG31847LOGO)



Mark Hemsley, CEO von BATS Chi-X Europe, erklärte: "Da der Branche mit der Einführung von MiFID II neue Meldepflichten bevorstehen, ist es für uns selbstverständlich, unsere europaweiten Dienstleistungen für Handelsberichte auszubauen. Mit BXTR bieten wir jetzt umfassende Dienste für Handelsberichte in einer einzigen Lösung, die unseren Kunden die Möglichkeit bietet, ihre Kosten zu senken und in einigen Bereichen effizienter zu arbeiten, beispielsweise beim Settlement-Netting außerbörslicher Abschlüsse."

Das umfassende BXTR-Angebot ergänzt und erweitert die bestehenden Exchange Trade Report (ETR)-Dienstleistungen von BATS Chi-X Europe.

Zu den wichtigsten Funktionen von BXTR gehören:

-- Handelsabschlüsse mit Einzel- oder Mehrparteien ermöglichen den Börsenhandel mit bilateralen, vorverhandelten Abschlüssen und die Freigabe durch zentrale Gegenparteien und bringen damit neue Vorteile beim Settlement-Netting und der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen mit sich. -- Ein Dienst zur Überwachung der Handelsdaten bietet den Firmen die Möglichkeit, ihrer beim außerbörslichen Handel geltenden Veröffentlichungspflicht gemäß MiFID auf flexible und kostengünstige Weise nachzukommen. -- Ein systematischer Internalisierer für Quotierungen, der einen vereinfachten außerbörslichen Mechanismus für Broker/Händler anbietet, die so ihre Transparenzanforderungen vor dem Handel erfüllen können. -- Ein Dienst für multilaterale Handelssysteme, der diesen die Möglichkeit bietet, ihre Handelsberichte über die internationalen Marktdaten von BATS Chi-X Europe weiterzugeben. -- Über 10.000 meldepflichtige Wertpapiergeschäfte und Exchange Traded Funds.

BATS Chi-X Europe erhielt im August 2013 die Zulassung der Financial Conduct Authority, einen Dienst zur Überwachung von Handelsdaten zu betreiben.

Alle Marktdaten im Zusammenhang mit BXTR werden in die bestehenden Marktdaten-Feeds aufgenommen werden. Auch wenn solche Daten einen erheblichen zusätzlichen Mehrwert für die Marktdaten von BATS Chi-X Europe darstellen, hat das Unternehmen kürzlich bestätigt, dass die Gebühren für Marktdaten und den Handel 2014 nicht erhöht werden.

Weitere Informationen zu BXTR finden Sie auf www.batstrading.co.uk/trs

Unternehmen, die an BXTR interessiert sind, schreiben Sie bitte eine E-Mail an SalesEurope @ bats.com.

Informationen zu BATS Global Markets, Inc.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1f27d526 BATS Global Markets, Inc. (BATS) ist ein führender Betreiber von Wertpapiermärkten in Europa und den USA. In den USA betreibt BATS zwei Börsen, den BATS BZX Exchange und den BYX Exchange; BATS Options, US-Markt für Aktienoptionen, sowie den BATS 1000 Index, einen innovativen Benchmark des für Dividendenpapiere. Das System BATS BZX Exchange listet vorwiegend börsengehandelte Produkte und ist fester Handelsplatz für 20 börsengehandelte Fonds. In Europa ermöglicht BATS Chi-X Europe, eine anerkannte Wertpapierbörse, die von der UK Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen ist, und nach Marktanteil und Handelsvolumen die größte Wertpapierbörse Europas, den Handel mit mehr als 2.800 Aktien in 25 verschiedenen Indizes und auf 15 großen europäischen Märkten sowie als Ausschreibeplattform für börsengehandelte Produkte. Das Unternehmen hat seine Firmenzentrale in der Nähe von Kansas City im US-Bundesstaat Missouri und unterhält weitere Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie auf www.bats.com.

Web site: http://www.bats.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: BATS Global Markets: Suzanne O'Halloran,

+44-207-012-8950, Kelly Bailey, +1-913-815-7193, Randy Williams,

+1-212-378-8522 oder Stacie Fleming, +1-913-815-7193,

comms @ batstrading.com