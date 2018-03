ÖSTERREICH: Stronach-Anwalt prüft Strafanzeige gegen Lindner

Krüger: Team Stronach sieht Ex-ORF-Chefin als "Argent provocateur"

Wien (OTS) - Dass Ex-ORF-Generaldirektorin Monika Lindner ihr Mandat doch annehmen will, könnte zu einem gerichtlichen Nachspiel führen. Der Anwalt von Frank Stronach, Michael Krüger, erklärt im Gespräch mit ÖSTERREICH (Donnerstagausgabe): "Ich prüfe derzeit für das Team Stronach zwei Strafanzeigen gegen Lindner. Einerseits wegen Täuschung nach Paragraf 108 Strafgesetzbuch. Anderseits auch nach Paragraf 263:

Täuschung bei einer Wahl".

Laut dem Ex-Justizminister sehe das Team Stronach Lindner als "Agent Provokateur" an: "Es schaut danach aus, als hätte Frau Lindner in Wirklichkeit nie vorgehabt, im Team Stronach anzutreten. Sie wurde offenbar als U-Boot eingesetzt". Daher sehe er eine mögliche Täuschung. Der Austro-Kanadier werde in den kommenden Tagen entscheiden, ob es zu den Strafanzeigen gegen die Ex-ORF-Chefin komme.

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at