Heineken und Marks and Spencer sprechen über die Wichtigkeit der Ausweitung der CR-Kommunikation über die Kommunikationsabteilung hinaus

London (ots/PRNewswire) - Führende Wirtschaftsvertreter aus aller Welt werden am 27.-28. November auf dem 7. jährlichen CR Reporting and Communications Summit der Ethical Corporation in London zusammenkommen, um sich über die besten Vorgehensweisen in Bezug auf die Berichterstattung und Kommunikation in Sachen Nachhaltigkeit auszutauschen.

Es ist Zeit, die Kommunikation rund um Nachhaltigkeit neu zu betrachten, da es sich bei dieser mehr und mehr auch um internes Engagement dreht. So sagt Jan-Willem Vosmeer, der sich um alle CR-Berichte bei Heineken kümmert: "Kommunikation ist entscheidend, und zwar nicht nur für externe Interessierte, sondern insbesondere auch für intern Beteiligte. Unsere Mitarbeiter müssen in den Prozess mit einbezogen werden, damit sie wissen, worum es geht und welche Rolle sie darin spielen. Dabei sprechen wir nicht nur über Nachhaltigkeit, sondern auch darüber, wie wir dieses Engagement in Zielvorgaben und Performance-Pläne integrieren.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130103/586371 )

Jan-Willem wird einer der Diskussionsteilnehmer auf der CR-Reporting X-Factor-Session sein, wo die CR-Berichte von Heineken, Centrica und ING von einer Jury kritisch bewertet werden.

Als Bestätigung der Wichtigkeit, die Belegschaft in die Kommunikationsstrategie des Unternehmens einzubinden, bemerkt Adam Ellman, Head of Delivery - Plan A bei Marks and Spencer ausserdem:

"Unsere Kommunikationsbemühungen erstrecken sich definitiv über die Kommunikationsabteilung hinaus auf unsere Mitarbeiter in den verschiedenen Geschäftsbereichen - sie sind die Menschen, die wissen, was los ist, die die Arbeit machen und sich mit den relevanten Beteiligten auseinandersetzen; sie sind hinsichtlich einer wirksamen Kommunikation wesentlich besser positioniert als die Kommunikationsabteilung."

Adam wird ein Jurymitglied auf der CR-Reporting X-Factor-Session des Gipfels sein.

Diese "Neuorientierung nach innen" der für Kommunikation und Unternehmensangelegenheiten zuständigen Teams, die traditionell eher nach aussen wirken, spiegelt die Zielrichtung der Nachhaltigkeitsentwicklung der Unternehmen wider.

Vosmeer vom Brauereigiganten Heineken betont: "Eine wichtige Veränderung in den letzten Jahren besteht darin, dass die Menschen bisher glaubten, der Abteilung für Nachhaltigkeit in einem Unternehmen anzugehören würde bedeuten, selbst die gesamte Arbeit in diesem Bereich leisten zu müssen. Doch wir koordinieren zwar das Nachhaltigkeitsprogramm, aber dieses muss letztlich von den verschiedenen Geschäftsbereichen umgesetzt werden. Die internationale Hauptniederlassung ist natürlich ein Teil unseres Geschäfts, doch am Ende sind es die lokalen Niederlassungen, die wirklich etwas bewirken."

Mit anderen Worten, die CR-Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle dabei, Nachhaltigkeitspraktiken im gesamten Unternehmen einzubetten.

Der 7. jährliche CR Reporting and Communications Summit der Ethical Corporation soll sich mit den oben angesprochenen Themen befassen; dies soll innerhalb von zwei Tagen im Rahmen ehrlicher Diskussionen und Praxissitzungen zu den besten Vorgehensweisen in der Nachhaltigkeitskommunikation und im CR-Reporting geschehen, um die Leistung der Unternehmen auf diesem Gebiet zu verbessern.

Eine vollständige Tagesordnung und eine Sprecherliste für den Gipfel finden Sie hier: http://www.ethicalcorp.com/reporting

Informationen zur Ethical Corporation

Die Ethical Corporation bietet seit 2001 Business Intelligence in Sachen Nachhaltigkeit an, und ihre Konferenzen gelten allgemein als die besten auf dem Gebiet. Sie bietet Zielanalysen für Grossunternehmen, NGOs, Think-Tanks, den Bildungsbereich, Behörden und Dienstleistungsanbietern auf dem Gebiet der unternehmerischen Nachhaltigkeit. Die Ethical Corporation konzentriert sich zu 100 % auf ethische Geschäftspraktiken weltweit und auf die Reaktion grosser Unternehmen auf nachhaltige Geschäftsstrategien.

Ihre Hauptkonferenz ist der Responsible Business Summit, der jedes Jahr in der ersten Maiwoche in London stattfindet. In den vergangenen drei Jahren wurde der Gipfel auf New York ausgeweitet, und er wird dieses Jahr erstmals in Asien stattfinden.

Konferenzkontakt: Elina Yumasheva Conference Director elina.yumasheva@ethicalcorp.com +44-(0)20-7375-7573 http://www.ethicalcorp.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130103/586371