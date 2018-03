"matinee" am 20. Oktober: Ildikó Raimondis "Orte der Kindheit", "Musikalische Reisen" nach Budapest und Kärntner Konzeptkunst

Außerdem: "Kulturtipps"

Wien (OTS) - Zu einem kunstsinnigen Vormittag lädt die von Clarissa Stadler moderierte ORF-"matinee" am Sonntag, dem 20. Oktober 2013, ab 9.05 Uhr in ORF 2. An die "Orte der Kindheit" der gefeierten ungarischen Sopranistin Ildikó Raimondi führt Peter Schneeberger das Publikum in der zweiten Ausgabe der neuen, gleichnamigen TV-Reihe. Der Film erzählt nicht nur von magischen Momenten ihrer Kindheit, die Raimondi im rumänischen Banat verbrachte, sondern auch eine Lebensgeschichte, die vom Mut zur Freiheit geprägt ist. Anschließend, um 9.40 Uhr, geht es mit den "Musikalischen Reisen" nach Budapest, wo Präsentator und Schauspieler Simon Callow nach den Wurzeln berühmter ungarischer Komponisten sucht. Zeitgenössische Konzeptkunst des Kärntners Werner Hofmeister steht dann um 10.05 Uhr im Mittelpunkt der Dokumentation "Der große Q - Werner Hofmeister, der Quellensucher", die vom ORF Kärnten produziert wurde. Die aktuellen "Kulturtipps" um 10.35 Uhr beschließen die "matinee".

"Orte der Kindheit - Ildikó Raimondi" (9.05 Uhr)

Seit mehr als zwanzig Jahren ist der Name Ildikó Raimondi untrennbar mit der Wiener Staatsoper verbunden. Für die Sängerin hat sich damit der Traum ihrer Kindheit erfüllt. Damals trat sie in der rumänischen Stadt Arad in Kinderopern auf und nahm ein Poster der Wiener Staatsoper zu ihrem Leitmotiv. Sie wusste: Eines Tages würde sie dort singen.

Das schien alles andere als realistisch, denn in Rumänien herrschte Ceausescu und die Grenzen waren dicht. Und - Ildikó Raimondi gehörte zur wenig privilegierten ungarischen Minderheit.

Warum sie sich ihren Traum dennoch erfüllen konnte, fand Peter Schneeberger für die aktuelle Ausgabe der Reihe "Orte der Kindheit" heraus. Auf einer gemeinsamen Reise mit der Sängerin zu ihren Wurzeln traf er Verwandte und Wegbegleiter. Die Mutter erzählt, warum das Kind Ildikó vor nichts und niemandem Angst hatte. Raimondis erstes Publikum war die Köchin des Dorfpfarrers, die auch die Patin ihrer Geheimtaufe war. Auf der Stiege des Pfarrhauses gibt die Raimondi dem ORF-Fernsehteam einen Privatauftritt und während des spontanen dörflichen Willkommensfestes muss Peter Schneeberger mit ihr sogar den Csárdás tanzen lernen.

"Musikalische Reisen - Budapest" (9.40 Uhr)

Simon Callow stellt diesmal die ungarische Hauptstadt Budapest und ihre zweitausendjährige Geschichte vor und heftet sich auf die musikhistorischen Spuren der Komponisten Franz Liszt, Béla Bartók und Zoltán Kodály. Für das musikalische Feuer sorgt das Australian Chamber Orchestra u. a. mit Ausschnitten aus Bartóks "Rumänischen Tänzen". Gestaltung: Peter Beveridge

"Der große Q - Werner Hofmeister, der Quellensucher" (10.05 Uhr)

Im Kärntner Görtschitztal bilden Kulturgüter aus der Zeit der Kelten und Römer Impulse für ein zeitgenössisches Kunstprojekt: die Norische Q-nstregion. Sie ist von Werken des Konzeptkünstlers Werner Hofmeister geprägt. Dessen künstlerisches Schaffen kreist um den Begriff der Quelle und des Ursprungs. Als Kürzel benutzt er dafür den Buchstaben Q und entwickelte aus diesem "Kreis mit Querstrich" eine archaische Bilderschrift.

Hofmeisters Zeichen und Symbole gerieten zu Skulpturen, Schriftobjekten und Bauten, die der Künstler im Museum für Quellenkultur in Klein Sankt Paul versammelt hat. Die Objekte nehmen stets auf die Materialien der Region - wie Eisen und Beton - Bezug und werden historischen Fundstücken aus der Gegend gegenüberstellt. Fortsetzung erfährt das einzigartig gestaltete Areal des Quellenmuseums in einer aufgelassenen Industriehalle eines noch in Betrieb befindlichen Zementwerks sowie durch zahlreiche sakrale Interventionen in Kirchen und Grabstätten. Den Film gestaltete Helga Suppan.

"Kulturtipps" (10.35 Uhr)

Die aktuelle Ausgabe der "Kulturtipps" berichtet u. a. über die bevorstehenden Wien-Konzerte des exzentrischen US-Soul-Sängers Mayer Hawthorne, bringt einen Ausblick auf das Filmprogramm der diesjährigen Viennale und widmet sich der Wiener Volksoper, wo - im wahrsten Sinne - Märchen-Ballette gezeigt werden.

