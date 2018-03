Ärztekammer von Nutzen von Vorsorgeuntersuchungen überzeugt

Individuelle fachärztliche Beratung über Vor- und Nachteile für Patienten unverzichtbarer Bestandteil jeder Vorsorgeuntersuchung

Wien (OTS) - "Die Wiener Ärztekammer ist vom Nutzen regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen mit Beachtung des Genderaspekts überzeugt." Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres reagiert damit auf die Vorwürfe einzelner Ärztegruppen hinsichtlich der Effizienz von Screenings und weiteren Vorsorgemaßnahmen. *****

Aktuell läuft gerade die großangelegte Vorsorgekampagne "Gesagt.Getan.Vorgesorgt.". Die darin enthaltenen Empfehlungen der Ärztekammer wurden in Zusammenarbeit mit wissenschaftlich-medizinischen Experten aus den jeweiligen Fachbereichen erarbeitet und entsprechen dem aktuellen Stand der Wissenschaft zusammengefasst. "Grundsätzlich gilt natürlich in jedem Fall, dass eine individuelle fachärztliche Beratung über die Vor- und Nachteile unverzichtbarer Bestandteil jeder medizinischen Gesundheitsvorsorge ist", erklärt Szekeres.

Brustkrebsvorsorge ab 40 Jahren empfohlen

Gerade im Bereich der Brustkrebsvorsorge habe sich gezeigt, dass Mammakarzinome auch in jüngeren Jahren immer häufiger auftreten, so Szekeres. "Daher fordern auch medizinische Fachgesellschaften immer wieder, Frauen bereits ab 40 Jahren die Möglichkeit zu geben, eine Mammografie durchführen zu lassen." Es sei gelungen, im neuen österreichweiten Brustkrebs-Früherkennungsprogramm Frauen ab dem 40. Lebensjahr die Möglichkeit zu geben, auf Anfrage am Mammascreening-Programm teilzunehmen.

Zudem empfehlen sowohl die Österreichische Krebshilfe als auch Krebsgesellschaften in den USA eine regelmäßige Mammografie ab dem 40. Lebensjahr.

Keine Alternative für urologische Vorsorge

"Fest steht weiters, dass es, wenn es um Prostatavorsorge geht, keine Alternative zum PSA-Test gibt", erklärt Szekeres. "Wenn auf die Vorsorge durch den PSA-Test verzichtet wird, werden die Prostatatumore im fortgeschrittenen Stadium wieder zunehmen."

Entscheidend für mögliche weitere Untersuchungen sei der Verlauf des PSA-Werts. Es gelte, diesen genau zu beobachten und in einem eingehenden Beratungsgespräch die Patienten über Vor- und Nachteile weiterer Untersuchungen aufzuklären, betont Szekeres.

Mittlerweile sei auch etabliert, dass nicht jeder Mann jedes Jahr oder sogar öfter einen PSA-Wert benötige, sondern die Intervalle je nach Ausgangswert ausdehnbar sind. Szekeres: "Um ein individuelles Intervall festzulegen, ist es wichtig, mit 40 Jahren einen Ausgangswert zu messen und im Rahmen einer fachärztlichen Konsultation die Kontrollen durchzuführen." Das empfehle auch die American Urological Association. (ssch)

