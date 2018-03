Amstar und Renaissance eröffnen Piazza-Einkaufszentrum im türkischen Urfa

Urfa, Türkei (ots/PRNewswire) - Amstar verkündete heute die Eröffnung des Piazza Urfa Shopping Center, des ersten durch institutionelle Anleger finanzierten Einkaufszentrums in Şanliurfa, einer Stadt im Südosten der Türkei, in deren gleichnamigen Provinz über 1,6 Mio. Menschen leben. Das 44.000 m2 (474.000 Quadratfuß) große Projekt ist das sechste Einkaufszentrum, das durch das Joint Venture von Amstar und Renaissance Development geschaffen wurde und das fünfte türkische Einkaufszentrum.

Das Piazza Urfa wurde in einer zentral gelegenen Baulücke entlang der Haupt-Ostwestschnellstraße der Stadt errichtet und verfügt daher über eine ausgezeichnete Anbindung und Sichtbarkeit. Das Grundstück grenzt an die Haupttourismuszone Urfas und wird durch eine Fußgängerzone an deren historische Sehenswürdigkeiten angebunden.

Das Einkaufszentrum Piazza Urfa wurde vor über 14 Monaten erbaut; bei Eröffnung waren die Gewerberäumlichkeiten bereits zu 95 % vermietet. Das Projekt umfasst 125 Einzelhandelsgeschäfte, 24 Restaurants und Cafés, ein Familien-Unterhaltungszentrum, eine Eisbahn und ein Kino mit acht Kinosälen. "Die ausgezeichnete Mieterstruktur, die sich aus Einzelhandelsgeschäften, Gastronomielokalen und Unterhaltungsanbietern zusammensetzt, macht es zum zukünftigen wichtigsten Einkaufsort der gesamten Region", erklärt Jason Lucas, Amstar Global Advisers President.

Amstar und Renaissance sind nun Miteigentümer von fünf geöffneten Einkaufszentren in der Türkei, d.h. einer Gesamtmietfläche von 241.000 m2 (2,6 Mio Quadratfuß), sodass Amstar zu den größten Eigentümern von Einzelhandelsimmobilien der Türkei zählt. Das Piazza Urfa ist das dritte Einkaufszentrum von Amstar und Renaissance, das in diesem Jahr eröffnet wurde. Das 64.000 m2 (690.000 Quadratfuß) große Piazza Samsun eröffnete im März 2013 (bei Eröffnung zu 98 % vermietet) und das 49.000 m2 (530.000 Quadratfuß) große Piazza Maras eröffnete im April 2013 (bei Eröffnung zu 95 % vermietet).

Die Immobilien von Amstar und Renaissance wurden durch einige der anerkanntesten Preise der Branche ausgezeichnet. Das Einkaufszentrum Kozzy Shopping Center des Joint Ventures, das im April 2010 in Istanbul eröffnet wurde, erhielt den ICSC-Preis Europe's Best New Retail Project für das "beste neue Einzelhandelsprojekt Europas kleiner als 20.000 m2". Das Einkaufszentrum Adana Optimum Shopping Center, das im April 2011 in Adana eröffnet wurde, erhielt den Preis des türkischen Wirtschaftsverbands für Einkaufszentren und den Einzelhandel für das "Outlet des Jahres im Jahr 2011".

"Amstar und Renaissance haben eine Projektplattform der Spitzenklasse geschaffen. Wir vertrauen auf die Langzeit-Daten für den türkischen Markt und werden die Plattform weiterhin bestmöglich nutzen, um durch institutionelle Anleger finanzierte Immobilien zu bauen", erklärte Lucas.

Informationen zu Amstar

Das 1987 gegründete, in Denver (Colorado) ansässige Unternehmen Amstar ist ein Anlagenverwalter in der Immobilienbranche, der Immobilien für Büros, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsgeschäfte, Hotels und Industrieanlagen in den USA und ausgewählten internationalen Märkten ankauft, baut und verwaltet. Ursprünglich zur Investition und Verwaltung der Immobilie eines großen Family-Office-Kunden gegründet, begann Amstar vor fast einem Jahrzehnt mit dem Ausbau seiner Kapitalstrategie und ist auf Vermögenswerte unter Verwaltung im Wert von über 2,5 Mrd. US-Dollar angewachsen (Stand 30. Juni 2013). Die Kunden von Amstar stammen aus aller Welt und umfassen Institutionen, Versicherungen, Privatbanken, Dachfonds und Family Offices in den USA und Europa. Weiterführende Informationen erhalten Sie hier: www.amstar.com.

Informationen zu Renaissance

Renaissance Development ist die Investitionssparte der türkischen Renaissance Engineering and Construction, dem weltweit drittgrößten internationalen Bauunternehmer für Einzelhandelsimmobilien und 18.-größten Bauunternehmer. Renaissance, verfügt über mehr als 2.800.000 m2 (30.000.000 Quadratfuß) Handelsfläche und 13 Einkaufszentren in der Türkei. Das Unternehmen wurde 2011 durch das Magazin Euromoney mit dem Preis "Best Real Estate Developer in Turkey" als "beste Immobiliengesellschaft der Türkei" ausgezeichnet. Weiterführende Informationen erhalten Sie hier: www.rendvlp.com.

