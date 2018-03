SP-Schicker an FP-Gudenus: Fieber?

Wien (OTS/SPW-K) - "Die als haltlose Vorwürfe formulierten Fieberfantasien des freiheitlichen FPÖ-Klubchefs Gudenus zur Wiener-Finanzgebarung sind trotz der beginnenden Grippesaison auf das schärfste zurückzuweisen", so SP-Klubchef Rudi Schicker in einer Kurzreplik auf die Aussendung der Freiheitlichen von heute, Mittwoch. Schicker empfiehlt Gudenus sich besser mit den FPÖ/FPK- oder FKK-Versorgungsfällen Dörfler, Dobernig und Co zusammenzusetzen und endlich dem nachzugehen, wie viele Millionen wohin verschwunden sind:

"Von den unzähligen unter Schwarz-Blau im Bund verzockten Millionen ganz zu schweigen", Schicker abschließend.

(Schluss)

