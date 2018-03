Weltweite Wirtschaftskammerplattform GCP wird 12 konkrete Maßnahmen zur Finanzmarktregulierung vorstellen

GCP-Präsident Leitl: Brauchen weniger Regulierung in der Realwirtschaft, dafür mehr Regulierung in der Finanzwirtschaft

Wien (OTS/PWK720) - "Wir sind sehr stolz, 100 Millionen

Unternehmen mit über einer Milliarde Arbeitnehmern zu vertreten", betonte Christoph Leitl, Präsident der globalen Wirtschaftskammern-Vereinigung Global Chamber Platform (GCP), nach dem jährlichen Treffen der GCP am Dienstag in Istanbul. "Das Ergebnis unserer diesjährigen Konferenz ist: Wir brauchen weniger Regulierung in der Realwirtschaft, aber zugleich eine stärke Regulierung in der Finanzwirtschaft."

Nach der am Dienstag präsentierten diesjährigen globalen Wirtschaftsstudie (Global Economic Survey), war eine strengere Regulierung des globalen Finanzmarkts ein besonderes Anliegen der Mitglieder der GCP: "Man muss bedenken, dass sich Risiken am Finanzmarkt auf einer globalen Ebene ausbreiten und daher kein Land und keine Region von Aktivitäten anderer unbeeinflusst bleibt", sagte Präsident Leitl. Daher müssen Initiativen, mehr Regulierungen im Finanzsektor auf internationaler Ebene zu schaffen, von den Betrieben und Kammern weltweit unterstützt werden.

Die GCP kann dabei als relevantes Forum genutzt werden. Deshalb werden die Experten der GCP 12 konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Regulierungsmechanismen im Finanzsektor erarbeiten. Leitl erklärte: "Diese werden dann an politische Institutionen, Zentralbanken und im Besonderen an die Vertreter der G8 und der G20 weitergeleitet."

"Es ist an der Zeit, etwas zu bewegen, um die Finanzmärkte sicherer zu gestalten und damit Wirtschaftswachstum und Beschäftigung zu stärken", unterstrich Christoph Leitl. (FA)

