EEÖ-Präsident Plank zum Ökostrombericht: erfolgreiches Einspeisesystem hat sich bewährt

Derzeitiges Modell ist Garantie für stetigen Ausbau zu niedrigen Kosten

Wien (OTS) - Wien - der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich verlangt als Reaktion auf den aktuellen Ökostrombericht, dass der jetzige Kurs fortgesetzt wird. Grundlage für den Ausbau ist ein erfolgreiches Ökostromgesetz, mit stabilen Rahmenbedingungen. "Nach mehreren Jahren Ausbau-Stillstand geht jetzt wieder was weiter", so EEÖ-Präsident Josef Plank. "Das jetzige System ist effektiv, effizient und kostengünstig, und damit wird die Energiewende in Österreich zu einer Erfolgsgeschichte."

Erneuerbare Energie Österreich fordert allerdings, dass rasch was unternommen wird, um die Überkapazität am europäischen Markt zu verringern. Problem sind vor allem die inflexiblen Atom- und Kohlekraftwerke - die sogar noch durch zahlreiche direkte und indirekte Förderungen unterstützt werden.

Erneuerbare Energie Österreich verlangt daher von der nächsten Bundesregierung, das jetzige Einspeisesystem beizubehalten, aber sich für einen europaweiten Ausstieg aus Atom- und Kohlekraft einzusetzen. "Die Dinosaurier aus der Vergangenheit haben am Energiemarkt der Zukunft nichts verloren", so Plank. "Saubere Energie ist die Zukunft, und wir müssen die bisherige Ausbaupolitik fortsetzen".

